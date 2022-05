Prefeitura de Jaguariaíva realiza projeto para combater a obesidade infantil nas escolas

A prefeitura municipal de Jaguariaíva segue desenvolvendo ações na área da Educação que, inclusive, vão além das práticas pedagógicas e envolvem também a saúde e bem estar dos alunos.

Através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, as equipes do município estão realizando ações de avaliação antropométrica dos alunos das escolas e Cmeis (Centro Municipal de Educação Infantil) do município.

Essas ações contam com a participação da equipe responsável pela merenda escolar, inclusive, de nutricionistas. Os alunos são pesados e medidos e os resultados analisados pelas profissionais. Durante este processo, foi possível identificar uma quantidade expressiva de crianças com sobrepeso, o que pode culminar em problemas na saúde dos pequenos. Quando estes casos são identificados, os alunos são encaminhados para UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência onde passam por acompanhamento que inclui nutricionista.

Além de buscar melhorar a saúde e bem estar dos alunos, o estudo ainda serve como base para melhoria da merenda escolar.