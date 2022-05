Motorista fica ferido em acidente entre Joaquim Távora e Carlópolis

Um homem ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado na noite do último domingo (15) na PR-218.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Joaquim Távora a Carlópolis. Um homem de 41 anos transitava em uma pick-up Fiat Strada quando acabou perdendo o controle da direção e, com isso, o veículo saiu da pista e atingiu uma árvore. Ele teve ferimentos considerados médios, foi socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

A equipe da PRE do posto de Santo Antônio da Platina esteve no local prestando atendimento a ocorrência.