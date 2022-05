Germano e Sandro Alex falam sobre investimentos para Siqueira Campos

Alianças políticas em diferentes esferas do governo e um trabalho alinhado junto a Câmara de Vereadores estão fazendo com que a prefeitura de Siqueira Campos conquiste investimentos importantes para o município. Na semana passada, o deputado federal Sandro Alex esteve no município e anunciou mais recursos.

Sandro foi recebido pelo prefeito Luiz Henrique Germano e sua equipe e os dois trataram de assuntos importantes como os investimentos já realizados para a reforma da Rua Mato Grosso, um sonho antigo da população siqueirense, além da restauração do aeroporto. Sandro ainda falou sobre uma verba de R$ 250 mil para Santa Casa.

Com a presença de diretores e secretários do Executivo municipal, a reunião ainda apresentou ao deputado algumas demandas do município onde foram discutidas ferramentas para poder viabilizar novos recursos. Os principais pedidos feitos ao deputado foram verbas para área da Saúde e Santa Casa, para aquisição de veículo e maquinários para reforço da frota, recursos para pavimentação de ruas e para conclusão de obras.