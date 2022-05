Curso de Operações Táticas Especiais da PCPR aprimora especialização de policiais

O VIII Curso de Operações Táticas Especiais (Cote) recebeu nesta semana a visita do secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita. A formação iniciou no dia 5 de abril e terá a duração de 12 semanas, com coordenação do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial da Polícia Civil do Paraná (Tigre/PCPR).

Durante a formação, o secretário, que foi patrono da VII edição do Cote, conversou com os policiais e pontuou as qualidades ofertadas pelo treinamento, como a capacitação técnica montada pelos instrutores.

Mesquita disse que o treinamento oferece uma ação integrada entre os policiais, na qual há compartilhamento sobre os conhecimentos das técnicas utilizadas pelas forças durante as operações especiais, permitindo que hajam de maneira harmônica. “Precisamos investir em cursos em que são aplicadas técnicas especiais e esses policiais precisam ser muito valorizados. Nossos agentes são desafiados todos os dias nas ruas e o treinamento é o que vai garantir um trabalho de sucesso”, afirmou.

O delegado chefe do Grupo Tigre da PCPR, Cristiano Quintas, contou que a visita do secretário, tanto para os alunos quanto para a coordenação, foi de extrema importância. “A palavra de apoio, de ânimo, incentiva os policiais, já que o curso é árduo. Esta presença do secretário demonstra a preocupação da pasta em relação à formação dos operadores”, completou.

O Tigre/PCPR é referência internacional em operações táticas especiais e está qualificando policiais civis, militares, federais e rodoviários federais em perspectivas físicas, táticas, psicológicas e intelectuais para atuar em missões de alto risco.

As ações envolvem abordagem dos eixos ético, técnico e legal, com emprego de técnicas adotadas internacionalmente em grupos de operações táticas especiais. A edição do curso é resultado de um acordo de cooperação técnica entre a PCPR e a Polícia Rodoviária Federal.