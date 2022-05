Semana que vem pode ter temperatura de 0° e geadas no Norte Pioneiro

O inverno ainda não começou oficialmente, mas o frio já chegou ao Paraná e na região do Norte Pioneiro. Para quem acha que já tirou as cobertas e agasalhos do armário porque as temperaturas estão baixas, a noticia é que o frio intenso ainda nem chegou e nas próximas semanas as temperaturas nos termômetros devem cair drasticamente.

De acordo com o site do Climatempo, uma massa de ar frio que atinge diferentes regiões do país irá intensificar as baixas temperaturas, principalmente na região Sul. Com o clima mais frio, a chance de geadas aumenta.

O informe aponta que, na próxima quarta-feira (18), as temperaturas devem ficar na casa de 0° no município de Ibaiti, 2° em Pinhalão e 4° em Carlópolis. Já em Wenceslau Braz, as temperaturas já caem na terça-feira (17) com mínima de 3° e risco de geada. Na quarta-feira, a mínima é de 2° e o risco de geada aumenta.

