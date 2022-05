Crianças da rede municipal de ensino de Jaguariaíva participam de projeto de incentivo à leitura

Nas escolas da rede municipal de educação as crianças são ensinadas a usar as novas tecnologias em educação, mas também são incentivadas a ler e gostar de literatura. Uma das ações neste sentido é o projeto “Hora do Conto”, que teve a edição deste ano iniciada na quinta, 12. Os primeiros a participar foram os alunos das escolas rurais, que vieram até a Casa da Cultura para assistir à fábula “O Lobo em Pele de Cordeiro”.

A iniciativa, desenvolvida pela administração municipal, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), Departamento de Cultura e Biblioteca Municipal, com apoio da Assessoria Pedagógica, atrai as crianças para o mundo da leitura através do lúdico, usando encenações de clássicos infantis. Turmas do Infantil V, 1º e 2º anos participam.

Integrando o projeto desde sua criação em 2010, a bibliotecária municipal Aguida Alves conta que o Hora do Conto, também deixa lições de vida e valores para as crianças. Na historinha deste ano ela relata que a mensagem, passada via teatro de fantoches, além do enredo em sua essência, de um lobo disfarçado entre cordeirinhos, visando devorá-los, está a lição dos perigos da mentira, falsidade e da confiança em estranhos ou desconhecidos mal intencionados. Ela acrescenta que nas salas de aula os professores complementam o projeto, com atividades de incentivo à leitura.

Após o teatro de fantoches na Casa da Cultura, a Hora do Conto deste ano inclui passagem pelo Cine Teatro Valéria Luercy, onde assistem a um filme ligado ao tema do teatro de fantoches. As primeiras turmas estiveram acompanhadas dos professores e foram recepcionadas pela coordenadora das escolas rurais, Márcia Oliveira Rodrigues, diretor de Cultura Vinícius Schadner e equipe. O cronograma de atendimento das escolas vai até o mês de julho.