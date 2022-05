Jaboti poderá se tornar a “Capital do Morango” do Norte Pioneiro

Nesta quarta-feira (11), o prefeito de Jaboti, Regis William Siqueira Rodrigues, e os produtores de morango do município receberam o deputado estadual Evandro Araújo, que está atualmente cumprindo agenda no Norte Pioneiro.

Durante o encontro, trataram de assuntos relacionados a Lei 21.022/2022, que reconhece Jaboti como a “Capital do Morango” do Norte Pioneiro proposta por Evandro. Além disso, a ocasião também serviu para discutir a atuação das áreas de Saúde e apoio ao Esporte.

Na avaliação do prefeito e dos produtores, a Lei trará projeção para o plantio e facilitará a conquista de novos mercados. “Esse reconhecimento irá agregar ainda mais valor à nossa fruta e mostrará o enorme valor do trabalho de várias gerações de agricultores. Mais do que beneficiar nossos trabalhadores rurais, o título pode beneficiar a cidade como um todo. Nosso morango já tem aceitação nacional e com esta lei estaremos fixando o potencial da cultura na região”, comenta Regis.

O município tem uma população aproximada de 5 mil habitantes, dos quais, 1,8 mil habitam o meio rural. Com cerca de 300 produtores, em 2019, foi responsável por produzir 4 mil toneladas de morango, gerando um valor bruto de produção na ordem de R$ 25 milhões. O que torna os morangos desta região diferenciados, é o clima ideal e o trabalho profissional dos produtores.