Jaguariaíva realiza cerimônia de posse para servidores aprovados em concurso público

A administração municipal, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH), realizou na quarta (11), no Cine Teatro Valéria Luercy, reunião de posse de servidores municipais, sendo sete em cargo de comissão e 114 aprovados em concursos públicos de 2021 e 2014.

Só para a área da saúde mais de 70 profissionais foram empossados, entre técnicos em enfermagem, agentes comunitários, enfermeiros, médica pediatra e outros. O secretário da SARH, Josias Zacharow Pedroso, destacou que após um trabalho árduo da administração municipal, por meio da Secretaria de Negócios Jurídicos, o Concurso 002/2014, que estava suspenso, foi homologado e os aprovados na saúde e outras áreas da administração puderam ser convocados, suprindo as necessidades de pessoal.

Ao dar boas-vindas e recomendar aos servidores que executem sempre um bom trabalho, acolhendo aos cidadãos, a prefeita Alcione observou que a cerimônia de posse registrava um marco na vida dos ingressantes na carreira pública. Observou que a prefeitura dá oportunidade de emprego a muitas pessoas, sendo que somente na cerimônia de posse foram 121 novos funcionários. Destacou ainda que, na iniciativa privada, apesar das dificuldades mundiais do mercado de trabalho, Jaguariaíva se destaca pelas pequenas e médias empresas, responsáveis juntas pela geração de muitos empregos, algumas inclusive instaladas no Condomínio Matarazzo, oportunizando centenas de vagas com prestação de serviços.

Também presentes na cerimônia de posse estiveram alguns secretários municipais e o vice-prefeito Adilson Passos Félix. Na oportunidade ele parabenizou a todos e convocou a equipe a trabalhar junto no propósito de transformar Jaguariaíva numa cidade cada vez mais desenvolvida.