Brasil terá semana de frio intenso com neve e 'chuva congelante'

Os serviços de meteorologia afirmam que grande parte do Brasil vai enfrentar uma semana de frio atípico para o mês de maio a partir da próxima segunda-feira (16). De acordo com Cesar Soares, meteorologista da Climatempo, os termômetros devem ficar abaixo de 10°C em São Paulo, há previsão de neve e "chuva congelante" para estados do Sul e geadas para outros trechos do país.

"Para quem está sentindo frio agora, digo que o frio ainda nem começou", afirma César Soares. "Esse pode ser o episódio de frio mais intenso deste ano."

Nas redes sociais, o frio que se aproxima vem sendo divulgado como uma "erupção polar histórica". O meteorologista da Climatempo afirma que o termo não existe na literatura da meteorologia, e o que de fato vai ocorrer tecnicamente é o avanço de uma "massa polar", que o especialista classifica como "muito intensa".

Serão diretamente impactados todos os estados do Centro-Sul do Brasil. O ápice será entre os dias 16 e 22. Segundo o especialista da Climatempo, o grande diferencial é que desta vez o deslocamento da massa de ar polar vai coincidir com a passagem de um ciclone extratropical, o que vai trazer umidade e possibilitar a ocorrência de eventos mais incomuns: queda de neve e precipitação da chamada "chuva congelante".

Neve e chuva congelante

A neve é um fenômeno já mais conhecido: os flocos são formados já na nuvem e chegam ao solo no mesmo estado, enquanto a chuva congelante é um evento mais raro em nosso país. Segundo o meteorologista César Soares, a chuva ocorre de forma normal, com a queda da gotícula na atmosfera, mas a água se congela ao tocar uma superfície.

"(Quando ocorre uma chuva congelante", você vê as gotas caindo, mas olha as pessoas na rua e as pessoas não se 'molham', porque a gota congela quando toca a superfície", explica o meteorologista.

Há previsão de neve para municípios da Serra Gaúcha e algumas cidades da região central de Santa Catarina na terça-feira (17) e quarta-feira (18).

Geada em vários estados

Há previsão de geada em várias áreas entre os dias 19 e 22 de maio (quinta a domingo). A geada ocorre quando é formada uma camada de gelo nas superfícies por causa da intensa redução de temperatura quando a umidade do ar está elevada.

A possibilidade é mais forte nos estados do Sul, no sul e oeste paulista, em Mato Grosso do Sul e no sul de Minas Gerais. O meteorologista César Soares não descarta até mesmo a ocorrência de geada na capital paulista.

"Dessa vez, no Sul, não só as áreas mais altas devem registrar geada, mas até em Curitiba a chance é bastante alta", aponta a Climatempo.