Duplicação da PR-323 em Doutor Camargo tem liberação parcial de nova pista

Condutores que seguem pela PR-323 vão encontrar alterações no tráfego na obra de duplicação em Doutor Camargo, na região Noroeste, a partir desta quarta-feira (11). Os veículos seguindo no sentido Maringá começam a utilizar a pista nova, iniciando no km 176,9 e até o km 180,5. No sentido Cianorte, o deslocamento permanece pela pista antiga.

O trecho conta com toda a sinalização provisória necessária para orientar os condutores quanto à novidade, além de acompanhamento do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), responsável pela obra. A pista nova permanece com execução de serviços, sem acesso para o tráfego de veículos, entre o km 174,2 ao km 176,9.

Futuramente serão realizadas melhorias na pista existente, por meio do programa Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento (Cremep) do DER/PR.

DUPLICAÇÃO– A duplicação tem início na entrada de Doutor Camargo, onde é executado um novo viaduto, e segue por 6,3 quilômetros, na direção do Rio Ivaí. A nova pista terá largura de 7,20 metros, sendo duas faixas de rolamento de 3,60 metros, além de acostamentos externos e faixa de segurança interna. Ela será separada da pista antiga por canteiro central.

O viaduto será do tipo diamante, com uma entrada e uma saída à direita da pista central, em ambos os sentidos da rodovia. Para isso, haverá vias marginais nos dois lados da PR-323, com pista de rolamento de 4,50 metros em sentido único, espaço para estacionamentos com 2,50 metros de largura e passeios para os pedestres.

INVESTIMENTO– O investimento é de R$ 38,3 milhões e a obra já está 80% executada. Ela está incluída no Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).