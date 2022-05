Batalhões de Trânsito doam sangue em alusão ao Maio Amarelo

Os Batalhões de Trânsito Rodoviário e Urbano – BPRv e BPTran – de Curitiba e do Litoral participam nesta quarta-feira (11) de uma ação de doação de sangue em alusão ao Maio Amarelo, que neste ano leva o tema “Juntos Salvamos Vidas”. Participaram da ação 20 policiais.

A doação foi realizada no Hemepar – Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas as regiões do Estado.

O objetivo da campanha é chamar a atenção para o Maio Amarelo, mês em que são realizadas campanhas de conscientização no trânsito em todo o país em prol da vida.

"É o mês da conscientização de trânsito em todo o Brasil. A doação de sangue se encontra com o tema deste ano porque, realizada de forma individual, salva a vida de muitas pessoas,. O trânsito espelha essa realidade. A educação individualizada do condutor ou do transeunte nas vias urbanas e nas rodovias dá resultados para toda a sociedade", disse o tenente Sidinei Hudach, comandante do BPRv.

O Batalhão de Polícia Rodoviária atua em todo o Estado e durante este mês outras unidades também vão agilizar campanhas de doação similares. O Batalhão de Polícia de Trânsito de Curitiba vai continuar com a ação ao longo do mês.