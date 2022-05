Jaguariaíva finaliza campanha de verão do projeto Varal Solidário

Nesta semana, a prefeitura de Jaguariaíva juntamente com a secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social (SHADS) levou o projeto Varal Solidário para os bairros rurais Lanças e Cerrado da Roseira. Com a visita a esses locais, o ciclo de doação de roupas de verão está encerrado.

O varal é uma ação que visa doar peças de roupas de todos os tipos para população mais necessitada. Nos locais de visita são instaladas bancas e vários varais com peças de roupas de todos os tamanhos. A população pode chegar no local, conversar com a equipe responsável e pegar uma ou mais peças. As roupas de verão e meia estação foram uma doação feita pela Provopar a SHADS.

O projeto já distribuiu 7.300 peças a livre escolha na zona rural e urbana do município.

As próximas ações de atendimento serão com roupas de frio, com peças da Campanha do Agasalho 2022, em andamento.

Para doar para a Campanha do Agasalho, deve-se deixar as peças doadas na prefeitura municipal, SHADS e outros pontos de coleta distribuídos pela cidade. Lembrando que as roupas e os calçados devem estar em bom estado para serem doadas.