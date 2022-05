Ratinho Jr tem visita marcada ao Norte Pioneiro nesta quinta-feira

O governador Ratinho Jr é aguardado mais uma vez para uma visita a região do Norte Pioneiro. Conforme apurou a reportagem da Folha Extra, o chefe do Executivo paranaense tem compromissos agendados nesta quinta-feira (12) nos municípios de Carlópolis, Ribeirão do Pinhal e Curiúva.

Ratinho Jr vem a região para dar continuidade as ações que o governo estadual tem promovido para regularização fundiária. Com isso, famílias dos três municípios devem receber a escrituração de seus terrenos.

O coordenador chefe da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, falou a Folha sobre a atenção que o atual governo tem emprenhado aos municípios norte pioneirenses. “Estamos vendo na prática que o governador Ratinho Jr vem desempenhando um trabalho diferente de gestões passadas onde nossa região era esquecida. Hoje o governo do estado está presente nos municípios do Norte Pioneiro não apenas destinando recursos, mas com obras em execução e com a presença constante do governador e seus secretários em visita as nossas cidades vendo de perto as demandas da região. Certamente é um trabalho diferenciado que contribui com o desenvolvimento do Norte Pioneiro”, destacou Daio.

A agenda de Ratinho Jr na região acontece na quinta-feira e começa pelo município de Ribeirão do Pinhal onde há evento marcado para as 11h30. As 13h00 o governador é esperado no município de Carlópolis e, as 15h00, a visita se encerra no município de Curiúva. “O Paraná é grande e acabamos ficando com o tempo apertado, mas buscamos sempre organizar nossa agenda para poder visitar e conferir de perto como está a situação dos paranaenses em cada município do nosso estado e não poderia ser diferente com a população do Norte Pioneiro”, destacou o governador.

O programa de Regularização Fundiária vem garantindo as famílias paranaenses o direito a propriedade de suas moradias, trazendo assim mais conforto e segurança para população que mais precisa.