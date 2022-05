Polícia Civil participa de ação educativa de trânsito em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) participou de uma ação educativa de trânsito no Jockey Plaza Shopping, em Curitiba, no sábado (7). O trabalho de conscientização teve o objetivo de chamar a atenção da sociedade para atitudes em prol da vida no trânsito. Agentes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná e Secretaria de Trânsito de Curitiba também integraram o evento.

Crianças interagiram com os policiais civis e demais agentes de forças de segurança. Eles receberam laços amarelos para simbolizar a campanha Maio Amarelo, além de balas e panfleto. A exposição da viatura da PCPR também chamou a atenção das famílias.

"A proposta de eventos como esse é conscientizar a população sobre a necessidade de um trânsito seguro, solidário e que respeite a vida do próximo", disse o delegado Edgar Santana.

O tema da campanha Maio Amarelo deste ano é “Juntos Salvamos Vidas”. A meta estabelecida pelo Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito até 2028 é a redução de 50% dos homicídios e lesões corporais ocorridos em acidentes de trânsito.

Os próximos eventos da campanha ocorrerão nos dias 20 e 22 de maio, na Praça Rui Barbosa, no Centro de Curitiba, e no Shopping Barigui, respectivamente.