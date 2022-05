Estado lança edital de obras que vão solucionar quedas de rochas em rodovia de União da Vitória

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou o edital da obra de estabilização de taludes da PRC-466 em União da Vitória, região Sul, próximo à ponte da Avenida Interventor Manoel Ribas.

O investimento estimado é de R$ 4.716.592,73 para executar todos os serviços necessários no trecho, que sofre com quedas de rochas principalmente em períodos de chuvas.

“Vamos realizar uma grande intervenção neste segmento da rodovia, conhecido pela população como um ponto de queda de barreira, com rochas que geralmente bloqueiam o tráfego totalmente, colocando condutores e pedestres em risco”, afirmou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti. “O local já conta com sinalização e bloqueios para evitar o trânsito de veículos pesados, que tendem a agravar a situação, mas com a obra teremos uma solução definitiva, e as pistas liberadas para todos”.

A obra prevê a adequação do maciço rochoso próximo à rodovia, que receberá cortes e escavações até torná-lo um talude com inclinação segura, com duas banquetas (plataformas horizontais) e uma proteção com concreto projetado sobre tela na base do talude.

A PRC-466 no segmento será deslocada em cerca de cinco metros, ficando próxima ao novo talude e ajudando em sua estabilização. Ela terá duas pistas de rolamento de 3,60 metros cada, com faixas de segurança de 1 metro nos lados externos, uma ciclovia de 2,70 metros e um gradil para proteção dos pedestres do lado esquerdo da rodovia.

Tanto para o talude quanto para a rodovia serão executadas soluções de drenagem, entre elas dreno sub-horizontal em rocha, bueiros, sarjetas de concreto, valetas e drenos longitudinais. Entre a rodovia e o Rio Iguaçu serão implantados muros de gabiões, associados a valetas de concreto e descidas d´água.

Por último será refeita a sinalização horizontal e vertical do trecho. O prazo de execução da obra é de seis meses, após concluída a licitação e assinado o contrato.

EDITAL– A licitação é realizada na modalidade Concorrência Pública, em que o vencedor é definido pela proposta de preço mais vantajosa à administração pública e pela habilitação dos documentos exigidos em edital.

A proposta de preço e os documentos devem ser entregues em envelopes separados ao DER/PR, selados e identificados, ficando arquivados até a sessão de abertura, marcada para o dia 07 de junho, às 14 horas, no auditório da sede do departamento, em Curitiba.

Após a abertura dos envelopes de preços, com transmissão ao vivo pela internet, a comissão de julgamento do DER/PR vai avaliar as propostas e publicar o resultado em diário oficial e no portal Compras Paraná , já convocando as classificadas para abertura dos envelopes de documentação, dando início ao período para interposição de recursos quanto a este primeiro resultado.