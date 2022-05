Prefeitura de Jaguariaíva retoma atividades do Cine Teatro Valéria Luercy com novas opções de lazer

Nesta sexta-feira (06), aconteceu a entrega oficial da Galeria Matarazzo, com nova entrada do Cine Teatro Municipal Valéria Luercy e novas opções de lazer para a população Jaguariaivense.

Estiveram presentes na cerimônia a prefeita Alcione Lemos, o vice-prefeito, Adilson Passos Félix, o presidente da Câmara de Vereafdores, José Marcos Pessa Filho, vereadores e comunidade.

Com investimentos de quase R$60 mil, a galeria, além de acesso facilitado ao cinema pela Rua João Thon, também abre espaço para exposições de artesãos. Ao lado fica uma choperia, no mesmo complexo e, no terceiro andar, a Praça de Alimentação, onde funciona uma nova pizzaria, sala de jogos e ainda uma bomboniere, completando as opções de entretenimento nos espaços licitados.

Na noite de entrega, a prefeita Alcione relatou que o Condomínio Matarazzo era uma construção em ruínas, da década de 1920, onde funcionava empreendimentos do Conde Francisco Matarazzo e família. Contou também que, devido ao valor histórico, em 2009 a administração municipal, que tinha à frente o prefeito Otélio Renato Baroni, iniciou a revitalização do complexo, construindo o Cine Teatro Valéria Luercy, almoxarifados e outros pontos de serviços públicos e de instalação de empresas interessadas. Alcione lembrou que enquanto foi secretária de Educação, Cultura e Esporte, tinha o sonho de complementar a obra, o que pôde ser feito agora.

Também deixaram mensagens o vice-prefeito Adilson, a secretária da SMECEL, Erla Mello, o diretor Vinícius Schadner, o historiador Rafael Pomim, a vereadora Verli Ribas e o secretário Ghiovanny Lorusso. Ele destacou a beleza do lugar, bem iluminado e colorido, fruto do trabalho de uma equipe comprometida para promover o lazer entre as famílias. Após o corte da fita simbólica e descerramento da placa, houve exibição gratuita do filme “The Batman”.

PROGRAMAÇÃO

Na quarta-feira (11), às 20h00, na Praça de Alimentação, haverá um Recital de Piano “New Age”, gratuito, com o músico e professor da Escola de Música Elzita Jorge Cunha, Rafael Jayme. Na quinta-feira (12), às 20h00, haverá a comemoração do Dia Municipal do Tropeiro, com entrada livre. E no final de semana, nos dias 14 e 15, ocontece as últimas sessões pagas de “The Batman”, que dará lugar na tela para Sonic 2 e Doutor Estranho 2 - No Multiverso da Loucura.