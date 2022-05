BPFron e Polícia Federal apreendem 2,8 toneladas de drogas em Santa Helena

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), em ação integrada com policiais federais, apreenderam 2,8 toneladas de drogas neste domingo (8). Eles patrulhavam uma área rural da cidade de Santa Helena, no Oeste, durante Operação Hórus, quando avistaram uma movimentação suspeita de pessoas em uma residência.

Com a aproximação policial, os indivíduos fugiram. Em diligências no local os policiais localizaram um fundo falso em um dos cômodos da casa e nele foram encontrados 2.828 quilos de maconha. Toda a droga apreendida foi encaminhada para a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

A Operação Hórus é um desdobramento do programa VIGIA . Além do BPfron e da PF, fazem parte outras unidades da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Penal, além das Forças Armadas Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros Militares, Instituto Nacional do Meio Ambiente (Ibama), Receita Federal e Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

As ações integradas dos órgãos de segurança pública federais e estaduais também fazem parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, coordenado pelo GSI, que busca articular novas ações de segurança pública, inteligência e controle aduaneiro na faixa de fronteira e divisas, incluídas suas águas interiores e costa marítima.