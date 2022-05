Casal é enganado com promessa de benzimento e tem R$ 10 mil de prejuízo em Jaguariaíva

A maldade do ser humano é algo que muitas vezes parece não ter limites e há quem não tenha dó de tornar a vida do outro, que já está difícil, pior ainda. Foi o que aconteceu na tarde desta quinta-feira (05) em Jaguariaíva.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, um casal estava com seu automóvel estragado na estrada principal que dá acesso ao bairro do Sertão quando outro casal que passava pelo local se ofereceu para ajudar. Aproveitando da humildade e ingenuidade do casal que estava com problemas, os suspeitos pediram para realizar uma oração que iria solucionar a vida deles. Durante a conversa, um dos suspeitos pediu a bolsa da vítima para benzer dizendo que seria para melhorar a vida financeira, porém, de maneira sorrateira, furtou os pertences da vítima. Entre os objetos levados, estava um cartão do banco com a senha. Com isso, ao consultar seu saldo, o casal percebeu um rombo no valor de R$ 10 mil em sua conta.

O caso foi denunciado a equipe da Polícia Civil.