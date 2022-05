Na Expoingá, Copel apresenta investimentos de R$ 150 milhões e empresta bikes elétricas

A Copel tem presença marcada na 48ª edição da Expoingá, que acontece até o dia 15 de maio, no Parque Internacional de Exposições de Maringá, no Noroeste. Os visitantes que passarem pelo estande, além de serem orientados sobre como economizar energia e evitar acidentes, podem conhecer mais sobre os programas realizados para fortalecer e modernizar o sistema elétrico de Maringá e região.

Até o final de 2024, estão previstos R$ 150 milhões em investimentos na cidade. Deste valor, R$ 85 milhões estão sendo destinados à construção de três novas subestações para fortalecer o sistema interligado em 138 mil volts, que atende 194 mil unidades consumidoras ligadas em Maringá e municípios vizinhos. A capacidade instalada na cidade deve crescer cerca de 30% para atender os aumentos de carga e novas ligações.

Na Vila Esperança, uma nova subestação está em construção e deve ficar pronta ainda este ano. Estão previstas outras duas novas unidades no município, uma delas já em obras na Avenida Morangueira. Outros ativos já existentes na região também estão recebendo ampliações e melhorias, a exemplo das subestações Mandacaru e Jardim Alvorada, em Maringá, e das unidades que atendem os distritos de Iguatemi e Floriano.

Já para a rede básica de distribuição, que leva energia das subestações até os consumidores finais, estão previstos investimentos de R$ 27 milhões. O montante contempla a troca de cabos, instalação de equipamentos de automação e a construção de novos circuitos alimentadores nas áreas urbana e rural.

FATURA DIGITAL– Os visitantes que recebem a conta de luz por e-mail e têm o aplicativo da Copel instalado no celular podem, ainda, emprestar bicicletas elétricas no estande da Copel na Expoingá. Desde o início da pandemia, a Companhia realiza a campanha Fatura Solidária, para apoiar o combate aos efeitos da pandemia de Covid-19 no Paraná. A cada adesão à fatura digital, a Copel doa R$ 2; e outros R$ 3 por adesão ao débito automático.