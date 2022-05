Jaguariaíva presta contas do XIII Natal para Todos 2021

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) realizou na quarta (4), a prestação de contas do XIII Natal para Todos. Os dados foram apresentados na Casa da Cultura pelo diretor de Cultura, Vinícius Schadner, com a presença de membros da comissão organizadora.

Mesmo realizada de forma adaptada à pandemia, a festividade promovida pela administração municipal, com o tema “Natal da Gratidão”, encantou o público. Houve Papai Noel Itinerante e distribuição de doces e presentes para as crianças.

O grande destaque foi o desfile de cinco caminhões cenográficos pela cidade com personagens natalinos e os Mensageiros do Natal da Gratidão, abrilhantado por show pirotécnico na abertura. Antes o grupo de artistas esteve nas escolas e cemei’s, recolhendo cartões com mensagens de esperança e fraternidade, posteriormente entregues à população.

A distribuição de brinquedos e doces foi feita com recursos municipais e também com doações de funcionários, autarquias, empresas e particulares. Para decorar os espaços públicos a prefeitura, através da SMECEL, utilizou materiais remanescentes e equipe própria, visto que a empresa vencedora da licitação não realizou o serviço em tempo hábil.

Ainda na prestação de contas foi informado que a administração municipal inicia em breve os procedimentos e preparativos para o projeto do próximo Natal para Todos, desta vez com mais flexibilidade, graças ao controle da pandemia, e sempre buscando novidades e emoção para o público, sobretudo o infantil.