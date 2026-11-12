Tentativa de homicídio termina com dois presos e menores apreendidos na região

Redação - Marcelo Aguiar

RIBEIRÃO DO PINHAL - Dois homens de 18 anos foram presos preventivamente e dois adolescentes foram apreendidos durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar para investigar uma tentativa de homicídio registrada em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro do Paraná. As ações ocorreram na terça-feira (10) e quarta-feira (11), após a Justiça expedir mandados contra os quatro investigados. A vítima permanece hospitalizada.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), a operação foi conduzida pela equipe da Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal, em ação integrada com a Polícia Militar do Paraná (PMPR). Os policiais cumpriram as ordens judiciais expedidas pelo Poder Judiciário após representação da autoridade policial responsável pela investigação, que recebeu parecer favorável do Ministério Público.

Durante o cumprimento dos mandados, os dois investigados maiores de idade, ambos com 18 anos, foram presos preventivamente. Já os outros dois envolvidos, que são adolescentes, foram apreendidos por suspeita de ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

Além das prisões e apreensões, as equipes policiais também recolheram peças de roupas que podem ajudar no andamento das investigações. Segundo a Polícia Civil, os itens foram identificados a partir da análise de imagens relacionadas ao caso e teriam sido utilizados pelos investigados no dia em que ocorreu a tentativa de homicídio.

O material apreendido deverá ser analisado no decorrer dos procedimentos investigativos, que buscam esclarecer as circunstâncias do crime e a participação de cada um dos envolvidos.

A investigação levou à solicitação das medidas cautelares junto ao Poder Judiciário, que autorizou a expedição dos mandados após manifestação favorável do Ministério Público. Com o cumprimento das determinações, os dois homens presos e os dois adolescentes apreendidos permanecem à disposição da Justiça.

A vítima da tentativa de homicídio continua internada em uma unidade hospitalar. Até o momento, a Polícia Civil não divulgou detalhes sobre o estado de saúde, a identidade da vítima ou as circunstâncias em que ocorreu o crime. Também não foram informadas possíveis motivações para o ataque.