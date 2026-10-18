Colisão entre carro e moto deixa dois em estado gravíssimo no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA RIBEIRÃO DO PINHAL - Duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma colisão traseira envolvendo um carro e uma motocicleta na noite deste sábado (17), na PR-436, em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas ocupavam a motocicleta e foram encaminhadas ao hospital em estado considerado gravíssimo.

O acidente aconteceu por volta das 21h, no km 59,8 da rodovia. Conforme informações levantadas pela equipe policial, um Volkswagen Gol, com registro em Jundiaí do Sul, seguia no sentido Ribeirão do Pinhal a Santo Antônio da Platina quando se envolveu em uma colisão traseira com uma motocicleta que trafegava na mesma direção.

O condutor e o passageiro da moto, que não tiveram as identidades divulgadas, foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Ribeirão do Pinhal. De acordo com o boletim policial, ambos permaneciam hospitalizados, inicialmente em estado gravíssimo. Até a divulgação das informações, não havia atualização sobre o quadro clínico das vítimas.

Motorista estava com CNH cassada

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que o motorista do Gol, de 33 anos, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada. Segundo a PRE, a restrição estava vigente desde 16 de novembro de 2024, com término previsto para 6 de novembro de 2026.

O condutor também foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado de 0,21 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. O índice caracteriza infração administrativa por dirigir sob influência de álcool, mas, isoladamente, não atinge o limite de 0,34 mg/L utilizado como referência para a constatação do crime de embriaguez ao volante pelo etilômetro.

Após os procedimentos no local, o motorista foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal para as providências cabíveis.

Motocicleta estava sem identificação

Outro detalhe identificado durante o atendimento foi a situação da motocicleta envolvida no acidente. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo não possuía placa de identificação e apresentava as numerações do motor e do chassi suprimidas.

Diante das irregularidades, a motocicleta também foi apreendida e encaminhada à delegacia, onde deverá passar pelos procedimentos necessários para identificação e apuração de sua procedência.