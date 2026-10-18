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Colisão entre carro e moto deixa dois em estado gravíssimo no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na noite deste sábado (17), em Ribeirão do Pinhal; motorista do carro estava com a CNH cassada e apresentou resultado positivo no bafômetro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
18/10/2026 às 10h29 Atualizada em 18/10/2026 às 10h43
Colisão entre carro e moto deixa dois em estado gravíssimo no Norte Pioneiro
Acidente aconteceu na noite deste sábado (17). Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO DO PINHAL - Duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma colisão traseira envolvendo um carro e uma motocicleta na noite deste sábado (17), na PR-436, em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas ocupavam a motocicleta e foram encaminhadas ao hospital em estado considerado gravíssimo. 

O acidente aconteceu por volta das 21h, no km 59,8 da rodovia. Conforme informações levantadas pela equipe policial, um Volkswagen Gol, com registro em Jundiaí do Sul, seguia no sentido Ribeirão do Pinhal a Santo Antônio da Platina quando se envolveu em uma colisão traseira com uma motocicleta que trafegava na mesma direção. 

O condutor e o passageiro da moto, que não tiveram as identidades divulgadas, foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Ribeirão do Pinhal. De acordo com o boletim policial, ambos permaneciam hospitalizados, inicialmente em estado gravíssimo. Até a divulgação das informações, não havia atualização sobre o quadro clínico das vítimas. 

Motorista estava com CNH cassada 

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que o motorista do Gol, de 33 anos, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada. Segundo a PRE, a restrição estava vigente desde 16 de novembro de 2024, com término previsto para 6 de novembro de 2026. 

O condutor também foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado de 0,21 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. O índice caracteriza infração administrativa por dirigir sob influência de álcool, mas, isoladamente, não atinge o limite de 0,34 mg/L utilizado como referência para a constatação do crime de embriaguez ao volante pelo etilômetro. 

Após os procedimentos no local, o motorista foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal para as providências cabíveis. 

Motocicleta estava sem identificação 

Outro detalhe identificado durante o atendimento foi a situação da motocicleta envolvida no acidente. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo não possuía placa de identificação e apresentava as numerações do motor e do chassi suprimidas. 

Diante das irregularidades, a motocicleta também foi apreendida e encaminhada à delegacia, onde deverá passar pelos procedimentos necessários para identificação e apuração de sua procedência. 

A ocorrência foi atendida pela equipe do Posto da Polícia Rodoviária de Santo Antônio da Platina, pertencente à 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. 

Foto: PCPR
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Ribeirão do Pinhal - PR
Ribeirão do Pinhal - PR
Ribeirão do Pinhal é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 10 de outubro de 1947. Sua economia é voltada para a agricultura, com destaque para o cultivo de café, milho e feijão. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, Ribeirão do Pinhal oferece tranquilidade e qualidade de vida, além de belas paisagens naturais.
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