Paraná tem alerta de tempestades com ventos de até 100 km/h neste sábado; domingo terá queda nas temperaturas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O fim de semana será marcado por mudanças significativas nas condições do tempo em todo o Paraná. Neste sábado (7), o avanço de uma frente fria coloca o estado em alerta para tempestades, com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. No domingo (8), a chegada de uma massa de ar frio deve provocar queda nas temperaturas e favorecer o retorno do tempo estável em boa parte do território paranaense.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todo o Paraná está sob alerta laranja de perigo para tempestades, com possibilidade de ventos entre 60 e 100 km/h, chuva de até 100 milímetros ao longo do dia e queda de granizo. O aviso permanece válido até as 23h59 deste sábado.

A situação é ainda mais preocupante em municípios das regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Sul, onde o Inmet emitiu um alerta vermelho, considerado de grande perigo. Nessas localidades, as rajadas de vento podem ultrapassar 100 km/h, enquanto o acumulado de chuva pode superar 100 milímetros em um único dia.

Segundo a Climatempo, a combinação entre o transporte de calor e umidade pelos ventos e a atuação de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai favorece a formação de temporais. Municípios como Francisco Beltrão, Pato Branco e Guarapuava estão entre os que exigem maior atenção, especialmente em áreas onde os rios já apresentam níveis elevados.

Norte Pioneiro também deve ficar em alerta

Embora o maior risco de tempestades esteja concentrado nas regiões Sul e Sudoeste, o Norte Pioneiro também pode ser atingido pelas instabilidades neste sábado.

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as áreas de chuva avançam pelo estado ao longo da manhã e da tarde, alcançando também as regiões Norte e Nordeste. Os temporais podem ser acompanhados de descargas elétricas, ventos intensos e queda isolada de granizo.

A Climatempo também aponta possibilidade de rajadas próximas de 90 km/h em setores do Norte paranaense, exigindo atenção da população, principalmente em áreas com árvores, postes e estruturas vulneráveis.

Entre a madrugada e a manhã de domingo (8), ainda podem ocorrer pancadas isoladas de chuva acompanhadas de trovoadas no Norte do estado, incluindo áreas próximas ao Norte Pioneiro. A tendência é de diminuição das instabilidades ao longo do dia.

Domingo terá queda nas temperaturas e retorno do sol

Após a passagem da frente fria, uma massa de ar frio avança pelo Sul do Brasil durante a noite de sábado, provocando queda nas temperaturas.

Segundo o Simepar, os termômetros devem registrar temperaturas próximas dos 10°C em praticamente toda a metade sul do Paraná na manhã de domingo. No Centro-Sul, as mínimas podem ficar abaixo dos 8°C.

No Oeste, Sudoeste e Noroeste, o sol deve voltar a aparecer com o avanço do ar frio. Já no Leste e no Litoral, a circulação de umidade vinda do oceano pode manter o céu encoberto e provocar chuvas fracas.

A previsão para segunda-feira (9) indica continuidade do tempo estável na maior parte do Paraná, com temperaturas mais amenas do que as registradas durante a semana anterior. De acordo com o Simepar, a diferença poderá chegar a pelo menos 5°C em algumas regiões.

Defesa Civil orienta população sobre riscos

Diante da previsão de temporais, a Defesa Civil orienta os moradores a evitarem áreas abertas durante tempestades, não procurarem abrigo debaixo de árvores e não estacionarem veículos próximos a postes, torres de transmissão e placas de publicidade.

Também é importante evitar atravessar ruas alagadas e acompanhar os comunicados oficiais, especialmente durante períodos de chuva intensa.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica podem ser comunicados à Copel pelo número 0800 51 00 116.

Os moradores também podem receber gratuitamente alertas meteorológicos diretamente no celular. Para isso, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199. O serviço da Defesa Civil encaminha avisos sobre situações de risco na região cadastrada.

Com informações de G1 Paraná.