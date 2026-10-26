Morador de rua quebra a perna após ser agredido por dois homens

Redação - Marcelo Aguiar

BANDEIRANTES - Um homem de situação de rua ficou ferido e teve uma fratura na perna após ser agredido por dois suspeitos. O crime foi registrado na madrugada do último sábado (24) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 03h00 os policiais foram acionados para prestar apoio a uma ocorrência de violência e agressão onde a equipe do SAMU estava atendendo um homem na Rua Francisco Nogueira. Diante do chamado, as policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que a vítima apresentava uma fratura na perna. Em contato com o homem, este relatou que havia sido agredido por dois homens, repassando as características dos suspeitos a equipe policial.

Diante da situação, os agentes realizaram diligências em busca dos suspeitos que foram localizados. Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado. Ao serem indagados sobre a situação, disseram que o suspeito o ameaçou com uma faca e que o agrediram para se defender. A dupla ainda relatou que acionaram o SAMU para prestar socorro a vítima.

Frente aos fatos, os dois foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.