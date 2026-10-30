Após um ano sem notícias, filha reencontra pai que estava desaparecido na região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma história que começou com angústia, preocupação e saudade ganhou um final feliz nesta semana no Norte Pioneiro do Paraná. Após cerca de um ano sem notícias do pai, a jovem Paula Tanara Rosa, de 19 anos, moradora de Carlópolis, finalmente conseguiu reencontrar João Paulo Rosa, de aproximadamente 45 anos. A boa notícia foi compartilhada com a reportagem da Folha na manhã desta sexta-feira (30), quando a filha entrou em contato para agradecer pela divulgação do desaparecimento.

João Paulo, que costumava circular por cidades como Jaguariaíva, Arapoti, Siqueira Campos e Wenceslau Braz, estava em Arapoti. Ele chegou à casa da filha nesta quinta-feira (29), encerrando um longo período de incertezas para a família.

“Vim agradecer vocês. Meu pai está em minha casa, ele chegou ontem. Muito obrigado. Estamos bem felizes”, contou Tanara à reportagem.

A jovem também relatou que o pai aparenta estar feliz com o reencontro e já demonstra vontade de retomar suas atividades. Segundo ela, João Paulo saiu de casa para procurar um sobrinho em busca de trabalho.

“Ele dá pra ver que tá feliz. E agora ele saiu, foi procurar um sobrinho dele pra trabalhar”, disse.

Um ano de saudade e preocupação

A história de João Paulo ganhou repercussão após Tanara procurar a Folha para pedir ajuda na localização do pai, com quem não mantinha contato havia aproximadamente um ano.

Na primeira entrevista, a jovem contou que o último contato direto com ele havia acontecido em março do ano passado, quando João trabalhava em uma chácara na região de Jaguariaíva.

Depois disso, as notícias ficaram cada vez mais escassas. Segundo a filha, João Paulo passou a viver de maneira itinerante após a morte da esposa, há cerca de cinco anos, e costumava circular entre municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais.

Apesar de não possuir residência fixa, ele mantinha o hábito de entrar em contato com os familiares para avisar que estava bem. O silêncio prolongado, portanto, aumentou a preocupação da filha.

“Ele sempre ligava, falando que estava bem, onde estava. Mas ele sempre dava notícias e sumiu de repente”, havia relatado Tanara na primeira entrevista.

A preocupação também estava relacionada ao estado de saúde de João Paulo, que, segundo a filha, já havia sofrido um infarto. Sem saber onde ele estava, a família temia que algo pudesse ter acontecido.

A única pista recebida antes da divulgação da reportagem apontava que João Paulo teria sido visto em Arapoti. A informação, repassada por um conhecido da família, ainda não havia sido confirmada, mas foi justamente em Arapoti que ele acabou sendo localizado.

Divulgação ajudou no reencontro

Ao procurar a Folha Extra, Tanara tinha esperança de que a notícia chegasse a alguém que conhecesse seu pai ou tivesse informações sobre seu paradeiro.

A divulgação mobilizou a busca por notícias de João Paulo e, poucos dias depois, veio a confirmação que a família tanto aguardava: ele estava vivo e havia retornado para perto da filha.

Diversos seguidores da Folha chegaram a entrar em contato afirmando terem visto João em Arapoti, enquanto outros chegaram a dizer que sempre conversavam com ele.

Em uma mensagem enviada à reportagem, Tanara atribuiu à publicação um papel importante no reencontro.