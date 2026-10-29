Paranaenses desejam estupro e sofrimento a eleitores do PT em áudio

DA REDAÇÃO/BNT ONLINE - FOLHA EXTRA

Áudios com declarações de violência sexual contra eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT) estão provocando indignação no município de Mallet, na região Sudeste do Paraná. As gravações, atribuídas a mulheres da cidade, começaram a circular em grupos de mensagens e redes sociais após o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Em uma delas, uma mulher manifesta revolta com o resultado das urnas e faz declarações desejando que pessoas associadas ao PT sejam vítimas de violência, incluindo estupro.

Em um trecho da gravação, a voz feminina declara: “Que Deus abençoe muito, que estupre, que rasgue”. Na sequência, manifesta o desejo de receber notícias sobre o sofrimento de pessoas que teriam contribuído para o resultado das eleições.

O conteúdo ganhou repercussão nas redes sociais e provocou manifestações de repúdio entre moradores. Segundo informações publicadas pelo portal BnT Online, pessoas também relataram preocupação com possíveis ameaças e com a gravidade das declarações envolvendo violência sexual.

Outro áudio menciona ataques contra petistas

Em uma segunda gravação, atribuída a outra moradora, são feitas declarações sobre a possibilidade de danificar veículos pertencentes a eleitores do PT.

A mulher afirma que, caso tenha oportunidade, pretende quebrar retrovisores e lanternas de automóveis identificados como sendo de petistas. Também manifesta o desejo de que a situação econômica do país piore.

Até o momento, não há confirmação de que as agressões ou os atos de vandalismo mencionados nas gravações tenham sido praticados.

Além dos áudios, listas de estabelecimentos comerciais classificados conforme supostas preferências políticas de seus proprietários também passaram a circular em Mallet, incentivando boicotes. Não há comprovação de que as classificações atribuídas aos comerciantes sejam verdadeiras.

Polícia Civil investiga o caso

Nesta quinta-feira (29), a Polícia Civil de Mallet confirmou que uma pessoa está sendo investigada por possível incitação ao crime.

A informação foi repassada ao portal BnT Online pelo delegado Thiers Andregotti, responsável pela investigação.

“Boa tarde, a pessoa em questão está sendo investigada por incitação ao crime”, declarou o delegado.

O crime de incitação ao crime está previsto no artigo 286 do Código Penal, com pena de detenção de três a seis meses ou multa.

A Polícia Civil deverá analisar o conteúdo das gravações, as circunstâncias em que foram produzidas e a eventual responsabilidade criminal da pessoa investigada.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre indiciamento ou denúncia formal. A existência da investigação não significa que a prática de crime tenha sido comprovada.

Com informações de BNT Online.