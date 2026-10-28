28 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná

Orçamento participativo

A Assembleia Legislativa do Paraná abrirá um canal para receber sugestões da população ao orçamento estadual de 2027, estimado em R$ 84,6 bilhões. As propostas poderão ser encaminhadas por uma aba específica no site da Assembleia, com demandas dos municípios e prioridades de investimentos. A iniciativa também prevê debates e audiência pública para ampliar a participação popular na definição dos recursos. A votação final da Lei Orçamentária Anual está prevista para dezembro, após análise das emendas parlamentares.

Orçamento participativo II

O Paraná prevê orçamento de R$ 84,6 bilhões para 2027, crescimento de 3,7% em relação a 2026, com R$ 7,67 bilhões em investimentos próprios. A Educação terá R$ 17,2 bilhões, a Saúde R$ 10,3 bilhões e a Segurança Pública R$ 7,9 bilhões. O meio ambiente terá o maior crescimento entre essas áreas, de 57%, alcançando R$ 1,02 bilhão. Também estão previstos aumentos de 41% para esporte e lazer, 40% para cultura e 12% para agricultura.

Redação do Enem

Professores da rede estadual do Paraná apontam apostas on-line, escala 6x1 e o papel do SUS entre os possíveis temas da redação do Enem 2026. Inteligência artificial, mudanças climáticas, insegurança alimentar e proteção de crianças na internet também estão entre as sugestões. Os educadores recomendam acompanhar notícias, desenvolver argumentos e praticar propostas de intervenção para problemas sociais. As provas serão realizadas em 8 e 15 de novembro, e os estudantes podem utilizar as plataformas gratuitas Redação Paraná e Enem Paraná para se preparar.

Onça-pintada

Uma nova onça-pintada foi registrada por câmeras de monitoramento no Parque Nacional do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O animal adulto recebeu o nome de Mbyja, que significa “estrela” em guarani, e ainda não teve o sexo identificado. Segundo o Projeto Onças do Iguaçu, a população da espécie no parque é estimada em 23 indivíduos. A unidade é considerada o único local da Mata Atlântica onde a população desses felinos, ameaçados de extinção, apresenta crescimento.

Mãe do Rocio

Paranaguá recebe no domingo (1º) a 2ª Corrida e Caminhada com a Mãe do Rocio, com 2.077 atletas inscritos, aumento de 26% em relação a 2025. O evento integra a 213ª Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocio, Padroeira do Paraná, com largada às 6h30 no Santuário do Rocio. A programação inclui corrida de cinco quilômetros, caminhada de dois quilômetros e provas infantis. A iniciativa passou a integrar os calendários oficiais de Paranaguá e do Paraná e prevê arrecadar mais de duas toneladas de alimentos para ações sociais.

Plebiscito histórico

Eleitores de Chopinzinho e São João, no Sudoeste do Paraná, aprovaram a transferência da Comunidade Alto Mirim para o município de São João.A decisão ocorreu em plebiscito inédito no Brasil, realizado neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições. Segundo o TRE-PR, mais de 86% dos votos válidos foram favoráveis à mudança territorial. A consulta envolveu dois municípios que, juntos, possuem 26.069 eleitores aptos a votar.

Novo prefeito

Zé Izac foi eleito prefeito de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, com 54,32% dos votos válidos, em eleição suplementar realizada domingo (25). A chapa, que tem Joaquim do Venerando como vice-prefeito, recebeu 2.043 votos, contra 1.718 dos adversários. Dos 4.665 eleitores aptos, 84,91% compareceram às urnas, segundo o TRE-PR. A nova eleição ocorreu após a cassação dos mandatos do prefeito e vice eleitos em 2024.

Mais chuva

O Paraná terá uma trégua nas tempestades até esta quarta-feira (28), segundo previsão do Simepar, com retorno das chuvas na quinta-feira (29). No sábado (24), mais de 20 cidades registraram volumes superiores a 100 milímetros, principalmente no Sul e Sudoeste. Pato Branco acumulou 204,4 milímetros e Curitiba, 124,4 milímetros, recordes diários nas respectivas estações meteorológicas. Segundo a Defesa Civil, as tempestades afetaram 32 municípios, deixando 980 pessoas desalojadas e 119 desabrigadas.

Eleições no Paraná

O segundo turno das eleições ocorreu de forma pacífica no Paraná, apesar das fortes chuvas registradas no domingo (25), segundo o TRE-PR. Ao todo, 34 locais de votação ficaram sem energia elétrica, mas as urnas continuaram funcionando normalmente.O Tribunal registrou 420 ocorrências técnicas, com a substituição de 124 urnas eletrônicas até as 17h. Em áreas afetadas pelas chuvas, barcos, tratores e outros veículos foram utilizados para garantir o acesso dos eleitores às seções eleitorais.

Contratações em alta

O Brasil ocupa a segunda posição mundial em intenção de contratação para o último trimestre de 2026, segundo pesquisa do ManpowerGroup. O levantamento aponta que 62% dos empregadores brasileiros pretendem ampliar suas equipes até dezembro, atrás apenas da Índia no ranking de expectativa líquida. O Paraná registra índice de 49% de expectativa líquida de emprego, entre os destaques nacionais. Os setores de finanças e seguros, construção civil e tecnologia apresentam as maiores perspectivas de contratação no país.

Investimento

A Holanda anunciou investimento de US$ 500 milhões no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, criado pelo Brasil durante a COP30, em 2025. O aporte será distribuído ao longo de dez anos e destinado ao financiamento da conservação de florestas tropicais.O mecanismo prevê pagamentos a países que comprovarem a preservação ambiental, com monitoramento por satélite.A meta é captar US$ 125 bilhões, sendo US$ 100 bilhões do setor privado, e destinar parte dos recursos a povos indígenas e comunidades tradicionais.

Após as 17h

Dados do TSE mostram que 34.330 eleitores votaram após as 17h no segundo turno das eleições presidenciais. Desse total, 29.001 votos foram registrados nos primeiros cinco minutos após o horário previsto para o encerramento. A votação foi prorrogada até as 19h por decisão do STF, após relatos de dificuldades no transporte de eleitores. Segundo o TSE, a medida não comprometeu o resultado da eleição presidencial.