28 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná abrirá um canal para receber sugestões da população ao orçamento estadual de 2027, estimado em R$ 84,6 bilhões. As propostas poderão ser encaminhadas por uma aba específica no site da Assembleia, com demandas dos municípios e prioridades de investimentos. A iniciativa também prevê debates e audiência pública para ampliar a participação popular na definição dos recursos. A votação final da Lei Orçamentária Anual está prevista para dezembro, após análise das emendas parlamentares.
O Paraná prevê orçamento de R$ 84,6 bilhões para 2027, crescimento de 3,7% em relação a 2026, com R$ 7,67 bilhões em investimentos próprios. A Educação terá R$ 17,2 bilhões, a Saúde R$ 10,3 bilhões e a Segurança Pública R$ 7,9 bilhões. O meio ambiente terá o maior crescimento entre essas áreas, de 57%, alcançando R$ 1,02 bilhão. Também estão previstos aumentos de 41% para esporte e lazer, 40% para cultura e 12% para agricultura.
Professores da rede estadual do Paraná apontam apostas on-line, escala 6x1 e o papel do SUS entre os possíveis temas da redação do Enem 2026. Inteligência artificial, mudanças climáticas, insegurança alimentar e proteção de crianças na internet também estão entre as sugestões. Os educadores recomendam acompanhar notícias, desenvolver argumentos e praticar propostas de intervenção para problemas sociais. As provas serão realizadas em 8 e 15 de novembro, e os estudantes podem utilizar as plataformas gratuitas Redação Paraná e Enem Paraná para se preparar.
Uma nova onça-pintada foi registrada por câmeras de monitoramento no Parque Nacional do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O animal adulto recebeu o nome de Mbyja, que significa “estrela” em guarani, e ainda não teve o sexo identificado. Segundo o Projeto Onças do Iguaçu, a população da espécie no parque é estimada em 23 indivíduos. A unidade é considerada o único local da Mata Atlântica onde a população desses felinos, ameaçados de extinção, apresenta crescimento.
Paranaguá recebe no domingo (1º) a 2ª Corrida e Caminhada com a Mãe do Rocio, com 2.077 atletas inscritos, aumento de 26% em relação a 2025. O evento integra a 213ª Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocio, Padroeira do Paraná, com largada às 6h30 no Santuário do Rocio. A programação inclui corrida de cinco quilômetros, caminhada de dois quilômetros e provas infantis. A iniciativa passou a integrar os calendários oficiais de Paranaguá e do Paraná e prevê arrecadar mais de duas toneladas de alimentos para ações sociais.
Eleitores de Chopinzinho e São João, no Sudoeste do Paraná, aprovaram a transferência da Comunidade Alto Mirim para o município de São João.A decisão ocorreu em plebiscito inédito no Brasil, realizado neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições. Segundo o TRE-PR, mais de 86% dos votos válidos foram favoráveis à mudança territorial. A consulta envolveu dois municípios que, juntos, possuem 26.069 eleitores aptos a votar.
Zé Izac foi eleito prefeito de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, com 54,32% dos votos válidos, em eleição suplementar realizada domingo (25). A chapa, que tem Joaquim do Venerando como vice-prefeito, recebeu 2.043 votos, contra 1.718 dos adversários. Dos 4.665 eleitores aptos, 84,91% compareceram às urnas, segundo o TRE-PR. A nova eleição ocorreu após a cassação dos mandatos do prefeito e vice eleitos em 2024.
O Paraná terá uma trégua nas tempestades até esta quarta-feira (28), segundo previsão do Simepar, com retorno das chuvas na quinta-feira (29). No sábado (24), mais de 20 cidades registraram volumes superiores a 100 milímetros, principalmente no Sul e Sudoeste. Pato Branco acumulou 204,4 milímetros e Curitiba, 124,4 milímetros, recordes diários nas respectivas estações meteorológicas. Segundo a Defesa Civil, as tempestades afetaram 32 municípios, deixando 980 pessoas desalojadas e 119 desabrigadas.
O segundo turno das eleições ocorreu de forma pacífica no Paraná, apesar das fortes chuvas registradas no domingo (25), segundo o TRE-PR. Ao todo, 34 locais de votação ficaram sem energia elétrica, mas as urnas continuaram funcionando normalmente.O Tribunal registrou 420 ocorrências técnicas, com a substituição de 124 urnas eletrônicas até as 17h. Em áreas afetadas pelas chuvas, barcos, tratores e outros veículos foram utilizados para garantir o acesso dos eleitores às seções eleitorais.
O Brasil ocupa a segunda posição mundial em intenção de contratação para o último trimestre de 2026, segundo pesquisa do ManpowerGroup. O levantamento aponta que 62% dos empregadores brasileiros pretendem ampliar suas equipes até dezembro, atrás apenas da Índia no ranking de expectativa líquida. O Paraná registra índice de 49% de expectativa líquida de emprego, entre os destaques nacionais. Os setores de finanças e seguros, construção civil e tecnologia apresentam as maiores perspectivas de contratação no país.
A Holanda anunciou investimento de US$ 500 milhões no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, criado pelo Brasil durante a COP30, em 2025. O aporte será distribuído ao longo de dez anos e destinado ao financiamento da conservação de florestas tropicais.O mecanismo prevê pagamentos a países que comprovarem a preservação ambiental, com monitoramento por satélite.A meta é captar US$ 125 bilhões, sendo US$ 100 bilhões do setor privado, e destinar parte dos recursos a povos indígenas e comunidades tradicionais.
Dados do TSE mostram que 34.330 eleitores votaram após as 17h no segundo turno das eleições presidenciais. Desse total, 29.001 votos foram registrados nos primeiros cinco minutos após o horário previsto para o encerramento. A votação foi prorrogada até as 19h por decisão do STF, após relatos de dificuldades no transporte de eleitores. Segundo o TSE, a medida não comprometeu o resultado da eleição presidencial.