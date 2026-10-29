Detran prevê investimentos em melhorias no trânsito de cidades da região

As intervenções incluem a instalação de novas placas e serviços de pintura nas vias públicas. Foto: Giuliano Gomes/Detran-PR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

As cidades de Ibaiti, Arapoti e Santo Antônio da Platina estão entre os municípios paranaenses que devem receber melhorias na sinalização de trânsito por meio do programa Sinaliza Paraná, desenvolvido pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). As intervenções incluem a instalação de novas placas e serviços de pintura nas vias públicas, com o objetivo de ampliar a segurança de motoristas e pedestres.

De acordo com balanço divulgado nesta semana pelo Detran-PR, os três municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais aparecem entre os contemplados por processos licitatórios em andamento. Nesta etapa, estão previstas a contratação e a instalação de mais de 20 mil placas em diferentes regiões do Estado, além de serviços de sinalização horizontal.

As melhorias incluem placas de parada obrigatória, sentido proibido e orientação de circulação, além de pinturas como faixas de pedestres e outras marcações viárias. Até o momento, não foram divulgados os locais que receberão as intervenções, a quantidade destinada a cada cidade ou o cronograma dos serviços.

No entanto, o próprio programa prevê que o valor destinado a cada município deve variar entre R$ 345 mil e R$ 862,5 mil, com recursos provenientes do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset).

Criado em 2023, o Sinaliza Paraná prevê a instalação de 33.393 placas em 167 municípios até 2027. Segundo o Detran-PR, 12.973 placas de trânsito já foram entregues ou contratadas, além de 101 placas indicativas. Considerando também os serviços de pintura, os investimentos realizados e contratados nesta primeira etapa já somaram aproximadamente R$ 19 milhões.

Ao todo, o Sinaliza Paraná vai chegar a mais de 200 cidades, com investimento total atualizado de cerca de R$ 69 milhões.

Conforme previsto no programa, todos os municípios podem participar, independente do porte, mediante a formalização de termo de cooperação feito com o Detran-PR.

A presidente do Detran-PR, Viviane da Paz, destacou que o programa busca melhorar a segurança viária e complementar os investimentos estaduais em pavimentação urbana e rural.

“Esse é um programa que auxilia municípios com segurança no trânsito e beneficia motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. São conquistas que se somam para melhorar a qualidade do trânsito”, destacou.

Com informações de AEN.