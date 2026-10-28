Hóspede é encontrado morto em quarto de pousada; polícia investiga o caso

Redação - Marcelo Aguiar

ASSAÍ - Um hóspede foi encontrado morto na noite de domingo (25), em um quarto de pousada localizada na Avenida Rio de Janeiro, em Assaí, no Norte do Paraná. A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h30, e o óbito foi confirmado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Segundo informações da ocorrência, o proprietário do estabelecimento acionou a PM após encontrar o homem caído de bruços no chão do quarto. Ao verificar a situação, percebeu que o hóspede estava com o corpo frio e não respondia aos chamados, motivo pelo qual solicitou atendimento de emergência.

O responsável pela pousada relatou aos policiais que, anteriormente, havia recebido uma ligação da irmã da vítima, que pediu para que verificasse como o homem estava. Na ocasião, ao entrar no quarto, encontrou o hóspede despido, desorientado e com ferimentos e sangramentos na região do rosto.

Ainda conforme o relato, o proprietário ofereceu atendimento médico, mas o homem recusou ajuda, afirmou que estava bem e disse não se lembrar do que havia acontecido.

Durante o domingo, o responsável esteve no quarto pela manhã e à tarde para verificar as condições do hóspede e oferecer água, alimentos ou medicamentos. Ao retornar por volta das 21h, encontrou o homem caído no chão e acionou o socorro.

Após a confirmação da morte pelo Samu, a Polícia Militar isolou a área para preservar o local até a chegada das equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica. Os profissionais realizaram os procedimentos periciais e os levantamentos necessários para auxiliar na apuração do caso.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. A causa do óbito e a dinâmica dos ferimentos ainda dependem dos resultados da apuração pericial.