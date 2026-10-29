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Casa é arrombada e morador encontrado com ferimentos graves na cabeça

Crime foi registrado na noite da quarta-feira (28) no município de São Jerônimo da Serra; vítima faz uso de tornozeleira

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
29/10/2026 às 13h12
Casa é arrombada e morador encontrado com ferimentos graves na cabeça
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

SÃO JERÔNIMO DA SERRA - Um homem foi encontrado desacordado e com ferimentos graves na cabeça. A ocorrência foi registrada na noite da quarta-feira (28) no município de São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro. A vítima foi encontrada por um amigo que mora no mesmo local e disse que a casa havia sido arrombada.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h00 os policiais receberam um chamado para comparecer ao hospital após um paciente dar entrada no Pronto Socorro com ferimentos graves na cabeça. Diante do chamado, os policiais foram até a unidade hospitalar para averiguar a situação.

No local, um homem se apresentou como amigo da vítima e contou que saiu para trabalhar pela manhã e, ao retornar, encontrou a casa arrombada. Em seguida, ao adentrar no imóvel, se deparou com o amigo caído no sofá e com ferimentos na cabeça. Diante da situação, acionou a equipe do SAMU que prestou os primeiros socorros para a vítima.

Em contato com a equipe médica, os policiais foram informados que o estado clínico da vítima era considerado grave, sendo necessária sua transferência para um hospital na cidade de Londrina. Ao consultar o sistema, a equipe ainda constatou que o paciente tem passagens por tráfico de drogas, fruto, lesão corporal e faz uso de tornozeleira eletrônica.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência da situação e o caso repassado a equipe da Polícia Civil. Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas maiores informações sobre o quadro clínico da vítima.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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São Jerônimo da Serra - PR
São Jerônimo da Serra - PR
São Jerônimo da Serra é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 10 de outubro de 1947. Sua economia é voltada para a agricultura, destacando-se no cultivo de café, milho e feijão. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, São Jerônimo da Serra oferece tranquilidade e qualidade de vida, além de belas paisagens naturais.
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