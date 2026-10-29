Casa é arrombada e morador encontrado com ferimentos graves na cabeça

Redação - Marcelo Aguiar

SÃO JERÔNIMO DA SERRA - Um homem foi encontrado desacordado e com ferimentos graves na cabeça. A ocorrência foi registrada na noite da quarta-feira (28) no município de São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro. A vítima foi encontrada por um amigo que mora no mesmo local e disse que a casa havia sido arrombada.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h00 os policiais receberam um chamado para comparecer ao hospital após um paciente dar entrada no Pronto Socorro com ferimentos graves na cabeça. Diante do chamado, os policiais foram até a unidade hospitalar para averiguar a situação.

No local, um homem se apresentou como amigo da vítima e contou que saiu para trabalhar pela manhã e, ao retornar, encontrou a casa arrombada. Em seguida, ao adentrar no imóvel, se deparou com o amigo caído no sofá e com ferimentos na cabeça. Diante da situação, acionou a equipe do SAMU que prestou os primeiros socorros para a vítima.

Em contato com a equipe médica, os policiais foram informados que o estado clínico da vítima era considerado grave, sendo necessária sua transferência para um hospital na cidade de Londrina. Ao consultar o sistema, a equipe ainda constatou que o paciente tem passagens por tráfico de drogas, fruto, lesão corporal e faz uso de tornozeleira eletrônica.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência da situação e o caso repassado a equipe da Polícia Civil. Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas maiores informações sobre o quadro clínico da vítima.