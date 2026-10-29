Ipardes revela progresso da região em saúde e educação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A maioria dos municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais apresentou crescimento no Índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM) entre 2023 e 2024. Levantamento realizado pela Folha Extra, com dados divulgados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) nesta terça-feira (27), reúne resultados de 22 cidades e destaca avanços principalmente em saúde e educação, embora algumas localidades tenham registrado oscilações negativas.

No Paraná, 308 dos 399 municípios, mais de 77% do total, melhoraram a pontuação geral. O indicador varia de zero a um e reúne três dimensões: saúde, educação e emprego e renda. Os números permitem comparar resultados municipais, mas não representam aumentos equivalentes na renda dos moradores ou na qualidade dos serviços.

Entre as cidades pesquisadas pela Folha Extra, Nova Fátima apresentou crescimento de 15,83% no índice geral, de 0,5763 para 0,6675. A maior evolução ocorreu na renda, com 28,52%, seguida pela saúde, com 24,76%. A educação também avançou, e o município passou à faixa de médio desempenho geral.

Santo Antônio da Platina cresceu 11,34%, passando de 0,5652 para 0,6293. A saúde teve o principal avanço, de 21,36%, enquanto educação e renda cresceram 7,94% e 4,94%, respectivamente. A cidade também passou à faixa de médio desempenho.

Em Andirá, a pontuação geral aumentou 5,50%, impulsionada pela saúde, com alta de 11,82%. A educação atingiu 0,8153, classificação de alto desempenho. Ibaiti avançou 5,04% no índice geral; a saúde cresceu 8,73% e a educação chegou a 0,7948, próxima do patamar de alto desempenho.

Arapoti registrou crescimento geral de 4,54%, com destaque para a educação, que avançou 7,79%. Saúde e renda também melhoraram. Em Pinhalão, o índice geral cresceu 4,30%, com aumento de 9,56% na renda e pontuação de 0,8195 na saúde, agora classificada como alto desempenho.

Jaguariaíva apresentou evolução de 4,14% no índice geral, chegando a 0,6839. A saúde liderou os avanços, com 5,56%, acompanhada por melhorias em educação e renda. Piraí do Sul cresceu 4,09%, com destaque para a educação, que avançou 4,87%; renda e saúde também tiveram resultados positivos.

Bandeirantes registrou alta de 3,47% no índice geral, com crescimento semelhante em saúde, de 4,38%, e educação, de 4,34%. Abatiá avançou 3,15%, impulsionado principalmente pela educação, com 5,28%, e pela saúde, com 3,17%; a renda teve pequena redução de 0,14%.

Japira apresentou crescimento geral de 2,82%, com avanços próximos em saúde, de 5,48%, e renda, de 5,34%. A educação recuou cerca de 1%. Ribeirão do Pinhal cresceu 2,80%, com destaque para educação, que avançou 7,41% e alcançou 0,8160, na faixa de alto desempenho. A renda melhorou e a saúde oscilou negativamente 0,85%.

Em Wenceslau Braz, o índice geral subiu 2,25%, de 0,6130 para 0,6268. A educação avançou 7,24% e a saúde, 1,09%, enquanto a renda apresentou redução de 3,64%. Jacarezinho cresceu 2,20%, com evolução nas três dimensões, principalmente saúde, que avançou 3,42%.

Quatiguá registrou alta geral de 1,99%, sustentada pelo crescimento de 11,79% na saúde. Educação e renda tiveram reduções de 4,74% e 0,93%. Cornélio Procópio avançou 1,74%, atingindo 0,7065 no índice geral. Educação e saúde melhoraram 4,12% e 2,27%, respectivamente, enquanto renda recuou 1,76%.

Em Assaí, a pontuação geral cresceu aproximadamente 1%, com educação avançando 2,68% e atingindo 0,8129, faixa de alto desempenho. A saúde ficou praticamente estável, enquanto a renda recuou 0,37%. Jundiaí do Sul teve crescimento geral de 0,39%, com avanço de 3,03% na saúde e pequenas reduções em educação e renda.

Alguns municípios apresentaram redução geral, embora tenham alcançado resultados positivos em áreas específicas. Joaquim Távora registrou queda de 2,19% no IPDM geral, mas a saúde cresceu 11,36%. Renda e educação recuaram no período.

Santana do Itararé teve redução geral de 1,43%, enquanto a renda avançou 5,24%; a saúde caiu 4,51%. Ribeirão Claro recuou 0,43% no índice geral, mas a educação cresceu 3,75%. Saúde e renda registraram reduções de 4,28% e 1,62%.

Em Sengés, a educação avançou 2,89% e alcançou 0,7696. A renda recuou 19,74%, e a saúde, 5,12%, acompanhando a redução de 6,57% no índice geral. Apesar disso, o município permaneceu na faixa de médio desempenho.

No panorama estadual, o Ipardes destacou Morretes pelo crescimento geral de 21,51%, enquanto Curitiba manteve a maior pontuação, de 0,8392. Nenhum município paranaense ficou na faixa de baixo desempenho geral.

Na metodologia, a educação considera matrículas, permanência escolar, qualificação docente e aprendizagem. A saúde reúne indicadores de pré-natal, mortalidade infantil e outras causas de óbito. Emprego e renda incluem remuneração do trabalho formal, vínculos empregatícios e produção agropecuária. A composição desses fatores ajuda a explicar por que os índices de uma mesma cidade podem seguir direções diferentes.

Segundo o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, os indicadores auxiliam na formulação de políticas públicas e no acompanhamento das ações em andamento. A análise regional evidencia trajetórias diferentes: mesmo onde a pontuação geral recuou, determinados setores avançaram. Por isso, comparar as dimensões separadamente oferece um retrato mais completo das mudanças registradas entre 2023 e 2024.