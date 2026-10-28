Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Páginas
Fale conosco
Edição Impressa
Publicidade
ED 3535 29-10-2026
ED 3535 29-10-2026
Por:
Marcelo Aguiar
Fonte:
Redação
28/10/2026 às 18h25
Foto: Folha Extra.
ED 3534 - 28-10-2026
Há 1 dia
ED 3534 - 28-10-2026
ED 3534 - 28-10-2026
ED 3533 - 23-10-2026
Há 6 dias
ED 3533 - 23-10-2026
ED 3533 - 23-10-2026
ED 3532 - 22-10-2026
Há 1 semana
ED 3532 - 22-10-2026
ED 3532 - 22-10-2026
ED 3531 - 20-10-2026
Há 1 semana
ED 3531 - 20-10-2026
ED 3531 - 20-10-2026
ED 3530 - 15-10-2026
Há 2 semanas
ED 3530 - 15-10-2026
ED 3530 - 15-10-2026
Publicidade
Últimas notícias
ED 3535 29-10-2026
Há 30 minutos
ED 3535 29-10-2026
INVESTIGAÇÃO
Há 3 horas
Hóspede é encontrado morto em quarto de pousada; polícia investiga o caso
CAMPOS GERAIS
Há 4 horas
Fazendeiro corta 40 araucárias para plantar eucalipto e acaba multado em R$ 55 mil no Paraná
PREVENÇÃO
Há 4 horas
Operação da EPR vai reforçar segurança em rodovia de Sengés e na PR-092
PREVISÃO DO TEMPO
Há 4 horas
Região tem previsão de frio e alerta de tempestades a partir desta quinta-feira
Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
28 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
Siqueira Campos conquista adesão plena ao Sistema Nacional de Cultura
Isabella Sade
5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
ADI-PR
Agricultura
Agronegócio
BRDE
Campos Gerais
Carros e Motos
Cidades
Colunistas
Curitiba
Ver todas
Municípios
Abatiá - PR
Andira - PR
Arapoti - PR
Assaí - PR
Bandeirantes - PR
Barra do Jacaré - PR
Carambeí - PR
Carlópolis - PR
Castro - PR
Ver todos
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
GIRO PARANÁ - ADI-PR
Isabella Sade
Oliveira Junior
Ver todos
Links
Fale conosco
Últimas notícias
Vídeos
Tabela de Preços
Política de Privacidade
Termos de Serviço
ELEIÇÕES 2026
Ver todos
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados