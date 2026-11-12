Últimas notícias

ED 3543 - 13-11-2026 Há 3 horas ED 3543 - 13-11-2026

TRANSPARÊNCIA Há 5 horas Salto do Itararé conquista selo Ouro em Transparência Pública

CAMPOS GERAIS Há 5 horas Prefeitos discutem industrialização e impactos dos temporais nos Campos Gerais

HISTÓRIA DA REGIÃO Há 6 horas Conheça a história da aviação e dos aeroportos que recebiam voos na região