Greve da Caixa continua após empregados rejeitarem proposta; veja como ficam pagamentos e serviços

Redação - Folha Extra

BRASIL - Os empregados da Caixa Econômica Federal rejeitaram na segunda-feira (21) a última proposta apresentada pelo banco para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026/2028. Em assembleia virtual realizada pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, 59,3% dos participantes votaram contra a proposta. Com a decisão, a greve nacional iniciada em 10 de setembro continua.

O principal ponto de divergência nas negociações envolve o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos empregados. A Caixa informou que sua proposta previa medidas para o equilíbrio financeiro do plano e ampliação da participação do banco no custeio.

Para os clientes, a paralisação não suspende a obrigação de pagar contas e boletos dentro dos prazos de vencimento. A orientação dos órgãos de defesa do consumidor é utilizar, sempre que possível, os canais digitais das instituições financeiras, caixas eletrônicos, casas lotéricas e outros estabelecimentos habilitados para receber pagamentos.

Em caso de dificuldade para realizar um pagamento por causa da paralisação, o consumidor deve procurar a empresa responsável pela cobrança e solicitar uma alternativa. Também é recomendável guardar protocolos, e-mails ou outros registros que comprovem a tentativa de pagamento dentro do prazo.

Saques e depósitos podem ser realizados pelos canais de autoatendimento disponíveis. Ao utilizar caixas eletrônicos sem a presença de funcionários, a recomendação é não aceitar ajuda de desconhecidos e manter sob responsabilidade do próprio cliente o cartão e a senha.

Os pagamentos do Bolsa Família, por sua vez, seguem o calendário normalmente durante a greve. A Caixa informou que os beneficiários podem movimentar os valores pelos canais digitais, especialmente pelo aplicativo Caixa Tem, sem necessidade de comparecimento às agências. O dinheiro pode ser utilizado para pagamentos, transferências via Pix, compras e saques pelos canais disponíveis.

A paralisação dos empregados da Caixa começou em 10 de setembro, após a rejeição de uma proposta anterior para renovação do acordo coletivo. A nova proposta apresentada pelo banco também foi submetida à votação dos trabalhadores e acabou rejeitada.

Enquanto a greve continua, os canais digitais e demais meios de atendimento que permanecem disponíveis seguem sendo utilizados para operações bancárias. Nesta quarta-feira (23), representantes dos trabalhadores e da Caixa também participam de uma mediação envolvendo o Ministério Público do Trabalho para tratar do impasse relacionado à paralisação.