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Sistema FAEP oferta cursos e programas na Feira do Empreendedor do Sebrae PR

Entidade conta com estande para que os visitantes conheçam os cursos e programas realizados em todas as regiões do Paraná

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
17/09/2026 às 10h55
Sistema FAEP oferta cursos e programas na Feira do Empreendedor do Sebrae PR
Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

Até sábado (19), o Sistema FAEP participa da Feira do Empreendedor do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR), em Curitiba, com um estande dedicado a apresentar as oportunidades da agropecuária paranaense. O destaque fica para as centenas de cursos ofertados pela entidade, ponto de partida para transformar a atividade rural em fonte de renda e desenvolvimento para pessoas, municípios e regiões.

"A Feira do Empreendedor é uma vitrine para mostrarmos que o campo também é um caminho para empreender”, afirma o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette. “Não importa o tamanho da propriedade ou se a pessoa já produz ou apenas sonha em produzir. O Sistema FAEP está de portas abertas para qualificar esse produtor e para mostrar que a agropecuária gera oportunidade de negócio, emprego e renda para o Paraná", complementa.

O espaço da entidade recebe produtores rurais, educadores e representantes de municípios de diferentes regiões do Paraná, que compartilharam suas experiências e expectativas com o campo. De Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, Marcos Alves Góes, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, explica que o cenário local é de transição. Com 93% do território em área de preservação, a agricultura convencional, aos poucos, dá lugar à agroecológica.

"A questão da produção para atender a alimentação escolar é fundamental para nós", conta Góes, que fez parte da comitiva de Piraquara que levou cerca de 20 empresários à feira, para fazer negócios e buscar capacitação e conhecimento.

Também passou pelo estande do Sistema FAEP a pedagoga Mônica Cristina da Silva, de Paranaguá, no Litoral do Paraná, que já começa a colher os resultados de uma pequena produção. Moradora da colônia Pereira, ela cultiva mandioca, abóbora e um pomar de amoras no próprio quintal, e transforma parte da colheita em geleias. Por enquanto, a produção circula entre vizinhos e a escola onde trabalha, mas o potencial de crescimento já é visível "Tem uma produção boa, porque meu terreno é praticamente todo de plantação", diz.

Também de Paranaguá, a professora de educação infantil Hilda Lima dos Santos visitou o estande do Sistema FAEP. Ainda sem área própria, ela já sabe exatamente o que gostaria de plantar no Paraná. "Aqui tem chuva", diz, bem-humorada. "Eu gosto de alimentos orgânicos", completa sobre sua escolha de cultivo.

Enquanto o sonho não se realiza, Hilda leva a semente do empreendedorismo rural para a sala de aula. "Na escola onde trabalho, a gente sempre está plantando com as crianças, mesmo que seja um vasinho. Toda ação que a gente faz, eles levam uma plantinha para casa", conta.

Agrinho empreendedor

No estande do Sistema FAEP também passaram duas educadoras do município de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, que reforçam o papel da capacitação desde a infância. Flávia Roberta Fernandes, diretora da Escola Municipal São Francisco de Assis, atuou por anos com o Programa Agrinho em turmas de quartos e quintos anos.

"As crianças gostam porque é educativo, promovendo como cuidar do meio ambiente, como plantar", relembra. Para Flávia, o contato com a produção rural é ainda mais importante em um município urbano. "A gente vive numa selva de pedras. Então é importante as crianças estarem envolvidas em projetos que tragam essa experiência", completa. A rede municipal mantém uma escola rural com horta comunitária.

Lilian de Jesus Faria, gestora da educação especial do município, também usa o material do Agrinho há mais de dez anos, tanto no ensino regular quanto na educação especial. "O material é didático, colorido e acessível. As crianças com dificuldade na coordenação motora fina adoravam fazer as atividades", conta. Para ela, o contato com o tema despertava curiosidade genuína nos alunos. "Quando eu trazia o tema de onde vinha, por exemplo, a blusa de lã e o leite, as crianças ficavam admiradas ao descobrir que o leite não vem só da caixinha, vem da vaca, criada na agricultura", lembra.

O interesse despertado em sala de aula ecoa também na vida pessoal de Lilian, que hoje enxerga na produção rural um plano para o futuro. "Penso na minha aposentadoria, em ter um cantinho, criar alguns animais e, quem sabe, produzir para a comunidade. É também um pé de meia, porque hoje muitas pessoas vivem do agro. É muito importante ter informações para começar", afirma.

Foto: Senar
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