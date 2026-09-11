Publicidade

Sistema norte-americano abre a possibilidade de monitorar danos causados por javalis

Lideranças rurais do Paraná, que fazem parte da viagem técnica aos Estados Unidos, conheceram o uso da tecnologia aplicada por uma empresa da Califórnia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM SENAR
11/09/2026 às 16h58
Sistema norte-americano abre a possibilidade de monitorar danos causados por javalis
Foto: Senar

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

Uma tecnologia norte-americana utilizada para acompanhar lavouras, identificar alterações na vegetação e estimar o desempenho das culturas pode contribuir para o monitoramento de javalis no meio rural do Brasil. A empresa Planet Labs, localizada em São Francisco, na Califórnia, utiliza imagens de satélite para observar diariamente diferentes talhões da propriedade.

“Para o produtor, o interessante é conhecer o que está acontecendo a cada dia em cada um dos talhões. Com os nossos dados, combinados com inteligência artificial, podemos produzir resumos do que está acontecendo em toda a área de manejo”, analisa o gerente de Produto de Agricultura da Planet Labs, Ariel Zajdband.

A visita a empresa norte-americana faz parte da programação do quarto grupo da viagem técnica promovida pelo Sistema FAEP aos Estados Unidos, que segue até o dia 19 de setembro. O grupo é formado por 40 produtores e lideranças rurais paranaenses.

Confira as fotos da Viagem Técnica Estados Unidos 2026 | 4º Grupo: https://bit.ly/4r6vBkJ

Deborah Gerda de Geus, presidente da Comissão Técnica (CT) de Suinocultura do Sistema FAEP e representante do Sindicato Rural de Tibagi, identificou no sistema a possibilidade de ampliar o mapeamento das áreas atingidas pelos javalis, além de dimensionar os prejuízos provocados nas propriedades. Hoje, a produtora utiliza informações relacionadas ao Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI, na sigla em inglês), indicador obtido a partir de sensoriamento remoto e usado para avaliar o comportamento da vegetação.

“Com essas imagens de satélite, podemos identificar onde o javali está causando a devastação, ter uma dimensão mais próxima do dano real e acompanhar as regiões onde esse problema está avançando”, afirma Deborah.

A aplicação ainda precisa ser avaliada tecnicamente. Para avançar nessa análise, Deborah já agendou uma reunião com a empresa para o fim de setembro. A ideia é entender até que ponto as imagens podem ser utilizadas para identificar alterações provocadas pelos javalis nas áreas agrícolas.

Hoje, a falta de informação é um complicador no manejo e controle dos animais. Tanto que, ao longo de 2026, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) conduziu a pesquisa nacional “Suínos Asselvajados – Percepção de Presença e seus Impactos no Brasil”, iniciativa articulada com participação do Sistema FAEP. O levantamento busca justamente reunir informações das propriedades para dimensionar a ocorrência dos animais, identificar prejuízos e subsidiar políticas públicas de controle e manejo.

A iniciativa é resultado de uma discussão anterior. A mobilização no Paraná partiu da CT de Suinocultura do Sistema FAEP e levou à criação, em 2020, de um Grupo de Trabalho de Javalis. O grupo reúne instituições como Mapa, Ibama, Exército Brasileiro, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e representantes do setor produtivo.

Os prejuízos agrícolas (como destruição de lavouras) são apenas uma parte da preocupação relacionada aos javalis. Para a suinocultura, há ainda um componente sanitário. O Sistema FAEP já vem alertando que suínos asselvajados podem participar da circulação de enfermidades de alto impacto para a produção comercial, como a Peste Suína Africana (PSA) e a Peste Suína Clássica (PSC).

“A principal preocupação é a quantidade de doenças que o javali pode trazer, principalmente para a suinocultura, e o impacto financeiro que um problema sanitário pode provocar no setor. Além disso, existe a devastação na parte agrícola, que traz prejuízo direto para os produtores”, ressalta a presidente da CT de Suinocultura. “Precisamos buscar alternativas e discutir de que forma o governo pode ajudar nesse controle”, afirma.

Uso na pecuária

Além da possibilidade de acompanhar danos provocados por javalis, produtores da delegação identificaram a possibilidade de aplicação do sistema de imagens de satélite da Planet Labs na pecuária. Mário Zafanelli, pecuarista e vice-presidente do Sindicato Rural de Umuarama, destacou o potencial do monitoramento para acompanhar a condição das pastagens e tornar mais rápidas as decisões sobre o manejo dos animais.

“Pelas informações, o produtor consegue perceber que determinado pasto está deteriorado e antecipar a decisão de colocar ou retirar um lote daquela área. Isso otimiza a tomada de decisão”, afirma.

Zafanelli também vê possibilidade de avanço no uso da tecnologia para auxiliar na contagem de animais, demanda que ainda representa um obstáculo para pecuaristas.

“Em pouco tempo, essa tecnologia pode estar na nossa mão e ajudar a solucionar uma dificuldade que temos há muito tempo”, avalia. “Uma possibilidade seria criar formas de acesso coletivo a essas informações, envolvendo os sindicatos e outras entidades que já estão próximas do produtor. Isso poderia facilitar o uso desses dados no campo”, conclui o produtor.

Produtores rurais que possuem propriedades às margens de rodovias devem se atentar às regras relativas aos acessos ao terreno. Foto: Senar
REGULARIZAÇÃO Há 13 horas

Sistema FAEP orienta sobre regularização de acessos a propriedade lindeira à rodovia

Entradas irregulares devem passar por adequações para atender a normas de segurança relativas às faixas de domínio

 Foto: Senar
SISTEMA FAEP ALERTA Há 5 dias

Sob efeito do El Niño, campo enfrenta risco crescente de extremos climáticos

Sistema FAEP reforça a importância de políticas agrícolas e medidas de prevenção, em especial a subvenção ao seguro rural, um dos pilares para a mitigação do risco

 Delegação formada por 40 participantes vai conhecer tecnologias, pesquisas e aplicações de IA que estão transformando a produção norte-americana. Foto: Senar
VIAGEM TÉCNICA Há 7 dias

Com quarto grupo, Sistema FAEP completa 111 sindicatos rurais em viagem técnica aos Estados Unidos

Grupo formado por lideranças rurais vai conhecer tecnologias e aplicações de inteligência artificial no setor agropecuário

 Foto: Senar
AGRO Há 2 semanas

Viagem técnica aos EUA fortalece visão estratégica do agro no Paraná

Em agosto, terceiro grupo promovido pelo Sistema FAEP aprofundou o conhecimento em temas relacionados à inovação no campo

 Foto: Senar
PRAZO Há 2 semanas

Prazo de declaração do ITR 2026 encerra em 30 de setembro

Sindicatos rurais estão preparados para tirar dúvidas e realizar orientações em relação ao imposto obrigatório

Publicidade
Últimas notícias
INVESTIGAÇÃO Há 9 horas

Polícia identifica segundo adolescente envolvido em homicídio no Norte Pioneiro
CLIMA E TEMPO Há 10 horas

Chuva dá trégua, mas volta no fim de semana e pode ganhar força na região
OBRAS NAS RODOVIAS Há 10 horas

Rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro recebem obras de recuperação do pavimento
PROGRAMAÇÃO 75 ANOS Há 11 horas

Castrolanda celebra 75 anos com Dia da Família aberto à comunidade
DESTAQUES DO BRASIL Há 12 horas

Atletas de Wenceslau Braz conquistam três medalhas no Brasileiro de Karatê

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 15 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Gabi Caroline: quando a resistência vira música
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados