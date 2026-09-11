Sistema norte-americano abre a possibilidade de monitorar danos causados por javalis

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

Uma tecnologia norte-americana utilizada para acompanhar lavouras, identificar alterações na vegetação e estimar o desempenho das culturas pode contribuir para o monitoramento de javalis no meio rural do Brasil. A empresa Planet Labs, localizada em São Francisco, na Califórnia, utiliza imagens de satélite para observar diariamente diferentes talhões da propriedade.

“Para o produtor, o interessante é conhecer o que está acontecendo a cada dia em cada um dos talhões. Com os nossos dados, combinados com inteligência artificial, podemos produzir resumos do que está acontecendo em toda a área de manejo”, analisa o gerente de Produto de Agricultura da Planet Labs, Ariel Zajdband.

A visita a empresa norte-americana faz parte da programação do quarto grupo da viagem técnica promovida pelo Sistema FAEP aos Estados Unidos, que segue até o dia 19 de setembro. O grupo é formado por 40 produtores e lideranças rurais paranaenses.

Confira as fotos da Viagem Técnica Estados Unidos 2026 | 4º Grupo: https://bit.ly/4r6vBkJ

Deborah Gerda de Geus, presidente da Comissão Técnica (CT) de Suinocultura do Sistema FAEP e representante do Sindicato Rural de Tibagi, identificou no sistema a possibilidade de ampliar o mapeamento das áreas atingidas pelos javalis, além de dimensionar os prejuízos provocados nas propriedades. Hoje, a produtora utiliza informações relacionadas ao Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI, na sigla em inglês), indicador obtido a partir de sensoriamento remoto e usado para avaliar o comportamento da vegetação.

“Com essas imagens de satélite, podemos identificar onde o javali está causando a devastação, ter uma dimensão mais próxima do dano real e acompanhar as regiões onde esse problema está avançando”, afirma Deborah.

A aplicação ainda precisa ser avaliada tecnicamente. Para avançar nessa análise, Deborah já agendou uma reunião com a empresa para o fim de setembro. A ideia é entender até que ponto as imagens podem ser utilizadas para identificar alterações provocadas pelos javalis nas áreas agrícolas.

Hoje, a falta de informação é um complicador no manejo e controle dos animais. Tanto que, ao longo de 2026, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) conduziu a pesquisa nacional “Suínos Asselvajados – Percepção de Presença e seus Impactos no Brasil”, iniciativa articulada com participação do Sistema FAEP. O levantamento busca justamente reunir informações das propriedades para dimensionar a ocorrência dos animais, identificar prejuízos e subsidiar políticas públicas de controle e manejo.

A iniciativa é resultado de uma discussão anterior. A mobilização no Paraná partiu da CT de Suinocultura do Sistema FAEP e levou à criação, em 2020, de um Grupo de Trabalho de Javalis. O grupo reúne instituições como Mapa, Ibama, Exército Brasileiro, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e representantes do setor produtivo.

Os prejuízos agrícolas (como destruição de lavouras) são apenas uma parte da preocupação relacionada aos javalis. Para a suinocultura, há ainda um componente sanitário. O Sistema FAEP já vem alertando que suínos asselvajados podem participar da circulação de enfermidades de alto impacto para a produção comercial, como a Peste Suína Africana (PSA) e a Peste Suína Clássica (PSC).

“A principal preocupação é a quantidade de doenças que o javali pode trazer, principalmente para a suinocultura, e o impacto financeiro que um problema sanitário pode provocar no setor. Além disso, existe a devastação na parte agrícola, que traz prejuízo direto para os produtores”, ressalta a presidente da CT de Suinocultura. “Precisamos buscar alternativas e discutir de que forma o governo pode ajudar nesse controle”, afirma.

Uso na pecuária

Além da possibilidade de acompanhar danos provocados por javalis, produtores da delegação identificaram a possibilidade de aplicação do sistema de imagens de satélite da Planet Labs na pecuária. Mário Zafanelli, pecuarista e vice-presidente do Sindicato Rural de Umuarama, destacou o potencial do monitoramento para acompanhar a condição das pastagens e tornar mais rápidas as decisões sobre o manejo dos animais.

“Pelas informações, o produtor consegue perceber que determinado pasto está deteriorado e antecipar a decisão de colocar ou retirar um lote daquela área. Isso otimiza a tomada de decisão”, afirma.

Zafanelli também vê possibilidade de avanço no uso da tecnologia para auxiliar na contagem de animais, demanda que ainda representa um obstáculo para pecuaristas.

“Em pouco tempo, essa tecnologia pode estar na nossa mão e ajudar a solucionar uma dificuldade que temos há muito tempo”, avalia. “Uma possibilidade seria criar formas de acesso coletivo a essas informações, envolvendo os sindicatos e outras entidades que já estão próximas do produtor. Isso poderia facilitar o uso desses dados no campo”, conclui o produtor.