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Prefeitura abre calçada para investigar origem de rachaduras em Wenceslau Braz

Trabalhos começaram na manhã desta sexta-feira (18); problemas na rede pluvial e em uma antiga estrutura de captação estão entre as possibilidades investigadas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
18/09/2026 às 09h02
Prefeitura abre calçada para investigar origem de rachaduras em Wenceslau Braz
Trabalhos começaram nesta sexta-feira (18). Foto: Davi Martins/ Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A prefeitura de Wenceslau Braz iniciou, na manhã desta sexta-feira (18), os trabalhos para identificar o que está provocando rachaduras, afundamentos e outros danos registrados na região da Rua dos Expedicionários, nas proximidades da Praça da Matriz. Equipes começaram a abrir a calçada no trecho afetado para verificar o que está acontecendo abaixo do solo.

Neste momento, ainda não há uma causa confirmada para o problema. Entre as possibilidades que estão sendo verificadas estão eventuais danos na rede de drenagem pluvial e a existência de uma antiga rede de captação que passa pela região.

Outra hipótese considerada, embora apontada inicialmente como uma possibilidade menor, é de que tenha ocorrido alguma movimentação do solo. A abertura da calçada deve permitir uma avaliação mais detalhada das estruturas subterrâneas e ajudar a identificar a origem dos danos.

O problema chamou a atenção ao longo desta semana após o surgimento de rachaduras em imóveis, calçadas e no pavimento. Em alguns pontos, também foi observado o afundamento do terreno.

Por precaução, o trecho afetado permanece sob atenção das autoridades enquanto os trabalhos são realizados. A orientação é para que moradores e demais pessoas evitem permanecer próximas à área, principalmente nos pontos onde existem rachaduras e sinais de movimentação.

Os trabalhos começaram nas primeiras horas desta sexta-feira e devem avançar conforme as equipes consigam acessar e avaliar o que existe abaixo da calçada.

Até que a análise seja concluída, nenhuma das possibilidades é tratada como causa definitiva. A identificação do problema dependerá do avanço da escavação e das avaliações realizadas no local.

A situação segue sendo acompanhada e novas medidas poderão ser adotadas de acordo com o que for identificado durante os trabalhos.

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