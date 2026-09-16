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Idosa desaparecida há quase duas semanas é encontrada enterrada no quintal da própria casa

Corpo de Isabel Brilhador, de 65 anos, foi localizado durante investigação da Polícia Civil em Campo Mourão; homem preso é investigado após receber Pix de R$ 80 mil

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Banda B
16/09/2026 às 15h00
Idosa desaparecida há quase duas semanas é encontrada enterrada no quintal da própria casa
Foto: Reprodução/Banda B

Redação - Folha Extra

PARANÁ - O corpo de Isabel Brilhador, de 65 anos, que estava desaparecida havia 11 dias, foi encontrado enterrado no quintal da própria residência na manhã desta terça-feira (15), em Campo Mourão, na região Centro-Oeste do Paraná. A descoberta foi realizada durante diligências da Polícia Civil que investigavam o desaparecimento da idosa.

Isabel não era vista desde o dia 4 de setembro. O desaparecimento foi comunicado à polícia pela família no dia seguinte, dando início às investigações para reconstruir os últimos passos da mulher e identificar o que teria acontecido.

Durante os trabalhos realizados pelos investigadores, o corpo foi localizado nos fundos do terreno da casa onde ela morava. Após a descoberta, equipes realizaram a perícia no local e recolheram evidências que poderão auxiliar no esclarecimento do caso.

A investigação já havia resultado na prisão temporária de um homem de 31 anos na última quinta-feira (10), em Campo Mourão. Ele passou a ser considerado suspeito após a polícia identificar elementos que chamaram a atenção durante a apuração do desaparecimento.

Entre os fatos investigados está uma transferência bancária via Pix de aproximadamente R$ 80 mil realizada da conta de Isabel para a conta do homem. Segundo a polícia, a movimentação ocorreu na mesma semana em que a idosa desapareceu. Os investigadores buscam esclarecer em quais circunstâncias a transferência foi feita e qual era a relação entre os dois.

O suspeito foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão e nega qualquer participação no desaparecimento da idosa.

De acordo com familiares, a preocupação começou após mudanças no comportamento de Isabel durante as conversas mantidas por telefone. Segundo os relatos, ela costumava enviar áudios, fotos e mensagens com frequência, mas, nos dias anteriores ao desaparecimento, passou a responder apenas com mensagens curtas de texto. Além disso, o telefone ficava fora de área em alguns momentos e ligações deixavam de ser atendidas.

Desde o registro do desaparecimento, a Polícia Civil realizou oitivas, analisou imagens de câmeras de segurança e reuniu outras informações consideradas importantes para a investigação. As buscas também contaram com apoio do Corpo de Bombeiros e de um cão farejador.

O corpo de Isabel Brilhador será submetido a exames periciais que deverão apontar a causa da morte e ajudar a determinar há quanto tempo ela estava enterrada no local. Os resultados serão incorporados ao inquérito que apura as circunstâncias da morte e da ocultação do corpo.

Imagem Ilustrativa. Foto: PCPR
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