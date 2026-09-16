Menina de 12 anos pede ajuda em restaurante e homem acaba preso

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma menina de 12 anos procurou ajuda em um restaurante após perceber que estava sendo seguida por um homem enquanto voltava sozinha de uma aula de catequese. O caso aconteceu nesta terça-feira (15), em Cascavel, no Oeste do Paraná, e terminou com a prisão em flagrante de um homem de 48 anos.

Segundo a Polícia Militar (PM), a adolescente caminhava pelo bairro São Cristóvão quando percebeu que o homem a acompanhava pelo trajeto e tentava chamar sua atenção. Assustada, ela entrou em um estabelecimento comercial para buscar ajuda.

Conforme o relato prestado à polícia, durante o percurso o suspeito teria chamado a menina de “filha” e dito para que ela esperasse.

Já dentro do restaurante, a adolescente pediu acesso à internet e conseguiu telefonar para a mãe. De acordo com o delegado Regis Francisco Palombo, responsável pelo caso, a menina chegou ao local chorando e estava desesperada ao entrar em contato com a família.

Os pais foram até o estabelecimento e, posteriormente, localizaram um homem com as características informadas pela filha em frente a uma residência. A PM foi acionada e realizou a abordagem. O suspeito acabou preso por perseguição majorada.

Homem negou ter seguido a menina

Durante o interrogatório, o homem negou a acusação. Segundo a Polícia Civil, ele afirmou que estava conversando ao telefone com a noiva no momento em que a adolescente passou correndo pelo local.

A versão, porém, apresentou uma inconsistência, conforme a investigação. Ao descrever o telefone que supostamente utilizava durante a ligação, o homem teria informado marca e cor diferentes das características do aparelho encontrado com ele.

De acordo com a polícia, após ser questionado sobre a divergência, o suspeito demonstrou nervosismo e apresentou informações consideradas confusas.

O caso foi enquadrado inicialmente como perseguição majorada. A legislação prevê agravamento da pena quando o crime é praticado contra criança, adolescente ou idoso, ou contra mulher por razões relacionadas à condição do sexo feminino.

Polícia aponta histórico de ocorrências

A Polícia Civil informou ainda que o homem possui registros anteriores, incluindo episódios de violência doméstica contra os próprios pais idosos. Também constam ocorrências relacionadas a embriaguez ao volante, resistência, desacato e perturbação da ordem pública envolvendo simulacro de arma de fogo.

Diante do histórico apontado pela investigação, o delegado representou à Justiça pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e solicitou medidas protetivas de urgência para a adolescente.

O caso segue sob investigação do Núcleo de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Nucria) de Cascavel. O homem foi encaminhado à carceragem pública e deve passar por audiência de custódia. A identidade dele não foi divulgada.

Com informações de D'Ponta News e G1 Paraná.