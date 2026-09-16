Família desconfia do mal cheiro e encontra jovem morto em chaminé de churrasqueira

Redação - Folha Extra

PARANÁ - A morte de um jovem de 27 anos encontrado dentro da chaminé de uma churrasqueira em uma residência às margens da BR-116, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), segue cercada de questionamentos. O corpo de Paulo Rogério Lopes Farezin Júnior foi localizado na tarde desta segunda-feira (14), após funcionários da casa perceberem um forte odor vindo da estrutura.

Paulo estava desaparecido desde o dia 1º de setembro. Após a descoberta, a Guarda Municipal de Mandirituba foi acionada e acompanhou a retirada do corpo, que já estava em avançado estado de decomposição.

A família afirma que busca esclarecimentos sobre o caso e contesta hipóteses que teriam sido levantadas durante as investigações iniciais. Em entrevista à imprensa, a mãe do jovem, Márcia, disse que não acredita que o filho tenha entrado na residência para cometer algum crime ou que tenha acessado o telhado em meio a um suposto surto relacionado ao uso de drogas.

Segundo ela, Paulo trabalhava como vigilante, era conhecido na cidade e não possuía antecedentes criminais. A mãe também relatou que o filho já havia atuado por mais de um ano na segurança de moradores do município.

Márcia reconheceu que Paulo fazia uso de maconha, mas afirmou que essa informação não explica o desaparecimento nem as circunstâncias em que o corpo foi encontrado. Ela também declarou que pretende ter acesso a imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na reconstrução dos últimos passos do jovem.

De acordo com o relato da família, Paulo saiu de casa por volta das 7h30 do dia 1º de setembro. Como os familiares residem em uma área rural, a mãe acreditou inicialmente que ele havia saído para pegar um ônibus, conforme teria informado. Após perder contato com o filho, a família iniciou buscas e registrou um boletim de ocorrência.

Durante a procura, moradores relataram que Paulo teria sido visto em um bar da região e, posteriormente, entrando em um táxi. A partir dessas informações, familiares passaram a reunir imagens de câmeras de segurança e tentar identificar o veículo para reconstituir o trajeto percorrido pelo jovem antes do desaparecimento.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que existem indícios de que a morte tenha ocorrido por asfixia. No entanto, a corporação ressaltou que a causa exata e a dinâmica do óbito ainda dependem dos resultados de perícias técnicas e exames complementares. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias que levaram à morte de Paulo Rogério Lopes Farezin Júnior.