Adolescente esfaqueia a própria mãe após ela limitar uso de jogos no Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após esfaquear a própria mãe durante uma discussão na tarde desta terça-feira (15), em Ibiporã, no Norte do Paraná. Segundo testemunhas, o desentendimento teria começado depois que a mulher limitou o uso de jogos eletrônicos pelo filho.

O caso aconteceu em uma residência na Avenida Prudente de Moraes, na região central da cidade. Conforme informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que mãe e filho discutiam momentos antes da agressão, e a discussão seria entorno da limitação dos jogos. A possível relação do desentendimento com os jogos eletrônicos, no entanto, não foi confirmada pela vítima até o momento.

Durante a discussão, o adolescente teria pegado uma faca e atingido a mãe no rosto. Moradores da região perceberam a situação e intervieram, conseguindo impedir que as agressões continuassem.

A mulher recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital Cristo Rei, onde permaneceu internada. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde dela.

O adolescente foi apreendido após a ocorrência e também encaminhado ao hospital para atendimento. O caso deverá ser apurado pelas autoridades responsáveis para esclarecer as circunstâncias e a motivação da agressão.

No momento do ataque, outras duas crianças, de 8 e 10 anos, estavam na residência. Elas foram acolhidas e receberam auxílio de vizinhos até a chegada de familiares.

Com informações de Tarobá Notícias e Brasil Urgente.