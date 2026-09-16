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Adolescente esfaqueia a própria mãe após ela limitar uso de jogos no Paraná

Testemunhas relataram que os dois estavam discutindo após a suposta limitação; vítima foi socorrida e segue internada. Caso aconteceu em Ibiporã nesta terça-feira (15)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
16/09/2026 às 09h41
Adolescente esfaqueia a própria mãe após ela limitar uso de jogos no Paraná
Caso foi transmitido pelo programa Brasil Urgente. Foto: Print da Transmissão

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após esfaquear a própria mãe durante uma discussão na tarde desta terça-feira (15), em Ibiporã, no Norte do Paraná. Segundo testemunhas, o desentendimento teria começado depois que a mulher limitou o uso de jogos eletrônicos pelo filho.

O caso aconteceu em uma residência na Avenida Prudente de Moraes, na região central da cidade. Conforme informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que mãe e filho discutiam momentos antes da agressão, e a discussão seria entorno da limitação dos jogos. A possível relação do desentendimento com os jogos eletrônicos, no entanto, não foi confirmada pela vítima até o momento.

Durante a discussão, o adolescente teria pegado uma faca e atingido a mãe no rosto. Moradores da região perceberam a situação e intervieram, conseguindo impedir que as agressões continuassem.

A mulher recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital Cristo Rei, onde permaneceu internada. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde dela.

O adolescente foi apreendido após a ocorrência e também encaminhado ao hospital para atendimento. O caso deverá ser apurado pelas autoridades responsáveis para esclarecer as circunstâncias e a motivação da agressão.

No momento do ataque, outras duas crianças, de 8 e 10 anos, estavam na residência. Elas foram acolhidas e receberam auxílio de vizinhos até a chegada de familiares.

Com informações de Tarobá Notícias e Brasil Urgente.

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