Capal recebe estudantes em ações de aproximação com a comunidade

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A Capal recebe, ao longo do ano, estudantes de diferentes níveis de ensino para momentos de aprendizado e aproximação com o cooperativismo e o agronegócio. As visitas envolvem desde turmas do Ensino Fundamental I, muitas vezes relacionadas a projetos como o Agrinho, até alunos do Ensino Médio e de cursos técnicos ligados às áreas de Agropecuária e Administração.

Durante os encontros, os estudantes conhecem a estrutura e o funcionamento da cooperativa, as atividades desenvolvidas e as diferentes profissões que fazem parte do dia a dia da Capal. A programação é adaptada de acordo com a faixa etária e os objetivos de cada grupo, buscando aproximar os conteúdos trabalhados em sala de aula da realidade profissional e do setor agropecuário.

Um dos exemplos é o projeto desenvolvido por alunos do 3º Ano da Escola Municipal Telêmaco Carneiro, de Arapoti/PR. Vinculada ao Projeto Agrinho, a iniciativa buscou conectar os estudantes, com aproximadamente 8 anos de idade, aos valores do trabalho no campo, fortalecendo os vínculos familiares e a compreensão sobre a origem dos alimentos e a importância da cooperação.

A dinâmica contou com uma programação prática de visitações. A primeira parte foi a visita dos alunos na sede da cooperativa Capal, onde assistiram a apresentações ajustadas à linguagem infantil sobre o funcionamento da cooperativa e os cursos ofertados para jovens e mulheres. O roteiro de aprendizado também incluiu uma visita no Sindicato Rural para conhecer o curso "Herdeiros do Campo", do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

A última parada aconteceu na propriedade rural do cooperado Emiliano Klüppel, cujos filhos levam adiante os ensinamentos no campo ao lado do pai. No local, a turma pode vivenciar um pouco a rotina no campo, conhecer os maquinários agrícolas, aprender sobre os cuidados com o solo e ouvir histórias de famílias que vivenciam o processo de sucessão.

De acordo com a professora responsável pelo projeto, Ariadini de Brito, a abordagem prática e contextualizada potencializa o aprendizado em sala de aula de maneira integral. "Eu noto uma transformação significativa no comportamento e no aprendizado dos alunos após essa experiência. Traz contribuições em tudo na sala de aula. É preciso trabalhar de uma forma contextualizada, unindo com as habilidades que precisam ser desenvolvidas e aproximando da realidade deles, e percebo que esse formato contribui bastante para a performance deles em todas as disciplinas", diz.

Para Ariadini, o contato direto com o ambiente cooperativo e rural traz benefícios amplos para o desenvolvimento das crianças e reforça o diálogo com as famílias, independentemente de morarem na área urbana ou rural. "Os mesmos valores que fazem adquirir a sucessão familiar no campo, como o respeito, o amor, a admiração, o conhecimento transmitido de geração em geração, são a base também da nossa família. O conhecimento que a gente adquire é para a vida", afirma a professora.

As visitas à Capal devem ser agendadas previamente com o setor de Comunicação e Marketing, mediante disponibilidade de agenda.

Sobre a Capal Cooperativa Agroindustrial

Com 65 anos de história, a Capal conta atualmente com mais de 4,8 mil associados. A área assistida ultrapassa 200 mil hectares, abrangendo 98 municípios nos estados do Paraná e de São Paulo. Com 29 unidades de negócio e uma cadeia agrícola diversificada, a cooperativa recebe 965 mil toneladas de grãos por ano – com destaque para soja, milho, trigo e cevada – e comercializa 890 mil sacas de café. Na pecuária, produz 215 mil toneladas de ração anualmente, comercializa 12 milhões de litros de leite por mês e 33 mil toneladas de suínos por ano. Guiada pelo propósito de unir pessoas, produzir alimentos e contribuir para um mundo melhor, a Capal desenvolve suas atividades com base nos princípios do cooperativismo.