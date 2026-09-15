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Genro tenta matar sogro a facadas durante confraternização familiar e acaba preso no Paraná

Vítima foi atingida no abdômen, rosto e pescoço ao tentar impedir uma agressão; jovem de 19 anos foi preso preventivamente em Castro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
15/09/2026 às 14h13
Genro tenta matar sogro a facadas durante confraternização familiar e acaba preso no Paraná
Jovem de 19 anos foi preso preventivamente. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um jovem de 19 anos foi preso preventivamente, investigado por tentar matar o próprio sogro a facadas durante uma confraternização familiar em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima foi atingida diversas vezes e sofreu ferimentos graves após intervir em uma discussão.

O crime aconteceu há um mês, no dia 15 de agosto, durante uma reunião entre familiares. Segundo a Polícia Civil, o jovem iniciou uma discussão com a esposa da vítima, sua sogra. O desentendimento teria envolvido uma criança de três anos.

Durante a confusão, o sogro percebeu que o rapaz teria avançado contra a mulher, com a intenção de agredi-la, e decidiu intervir. Foi então que, conforme aponta a investigação, o jovem sacou uma faca que carregava na cintura e passou a desferir golpes contra ele.

As facadas atingiram o abdômen, o rosto e o pescoço da vítima. O homem sofreu ferimentos graves, incluindo evisceração intestinal – quando órgãos internos ficam expostos em decorrência de uma lesão na parede abdominal.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar os primeiros socorros. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser encaminhada para internamento hospitalar.

Após o ataque, o suspeito deixou o local. A Polícia Civil iniciou as investigações e reuniu elementos sobre as circunstâncias do crime. Diante do que foi apurado, o delegado Marcondes Ribeiro representou à Justiça pela prisão preventiva do jovem e pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar.

A prisão foi cumprida na tarde desta segunda-feira (14), no Jardim Samambaia, em Castro. Após ser localizado, o jovem foi conduzido à cadeia pública do município, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

Com informações de D'Ponta News.

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