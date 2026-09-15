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Caminhoneiro morre após caminhão tombar no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (14), em Sapopema; passageiro foi socorrido e encaminhado ao hospital

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
15/09/2026 às 09h37
Caminhoneiro morre após caminhão tombar no Norte Pioneiro
O caminhão, que transportava sementes de soja e insumos agrícolas, saiu da rodovia e tombou em uma área de mata às margens da pista. Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SAPOPEMA - Um caminhoneiro de 32 anos morreu após o veículo que dirigia sair da pista e tombar na manhã desta segunda-feira (14), na PR-090, em Sapopema, no Norte Pioneiro do Paraná. Um passageiro que estava no caminhão ficou ferido.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 09h. O caminhão, que transportava sementes de soja e insumos agrícolas, saiu da rodovia e tombou em uma área de mata às margens da pista.

Com a violência do acidente, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O passageiro foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa de Cornélio Procópio. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a PRE, o ponto da PR-090 onde ocorreu o acidente é de pista simples e apresenta declive e uma curva fechada.

Apesar das características do trecho, ainda não há confirmação sobre o que fez o caminhoneiro perder o controle do veículo. A dinâmica e as causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica também foram acionadas e estiveram no local para realizar os procedimentos necessários.

A identidade do caminhoneiro não havia sido divulgada até a publicação desta matéria.

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