Suspeito leva tiro e é preso com cocaína após tentar atropelar policial com bicicleta

Redação - Folha Extra

SERTANEJA - Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi atingido com um tiro na perna após tentar atropelar um policial com uma bicicleta. A ocorrência foi registrada no início da noite do último sábado (12) no município de Sertaneja, no Norte do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam várias denúncias de que dois indivíduos estariam entregando drogas utilizando uma bicicleta elétrica. Diante das denúncias, as equipes foram até uma praça na Rua Barão do Rio Branco para averiguar a situação.

Durante o patrulhamento pelo local, a equipe visualizou um indivíduo pilotando uma bicicleta elétrica e se preparou para realizar a abordagem do suspeito. Porém, assim que foi dada ordem para que ele parasse, o indivíduo acelerou em direção a um dos policiais na intenção de lhe atropelar. Para se defender, o militar realizou quatro disparos em direção ao suspeito que foi atingido na perna e sofreu uma queda.

Diante da situação, uma equipe de socorro foi acionada e esteve no local prestando atendimento ao suspeito que foi encaminhado ao hospital do município. Durante as buscas, foram encontradas em posse do indivíduo três buchas de cocaína.

Em seguida, os policiais foram até a residência do segundo suspeito alvo das denúncias. Após a abordagem, foi realizada a revista pessoal sendo localizada em sua posse uma bucha de cocaína.

Frente aos fatos, os dois suspeitos foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.