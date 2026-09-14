Chuva intensa faz asfalto desabar e deixa cidade praticamente isolada no Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

As fortes chuvas que atingiram o Paraná provocaram uma série de estragos em Adrianópolis, na Região Metropolitana de Curitiba. Neste domingo (13), uma erosão destruiu parte do asfalto da BR-476 e provocou a interdição total da rodovia, deixando o município praticamente isolado.

O ponto mais crítico fica no km 6 da BR-476. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a erosão comprometeu a pista e tornou impossível a passagem de veículos pelo local. A ocorrência também foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp).

Imagens divulgadas pelas autoridades mostram parte da rodovia destruída, com uma grande área do pavimento levada pela erosão. Até o momento, não há previsão para a liberação do trecho.

Os impactos vão além da rodovia. Conforme informações apuradas pela RPC, alguns bairros de Adrianópolis ficaram sem acesso à região central da cidade. A ponte localizada na divisa entre Paraná e São Paulo também foi bloqueada.

O temporal ainda provocou quedas de árvores e de pelo menos seis postes de energia elétrica. Os danos à rede deixaram o município sem fornecimento de energia.

Com os diferentes acessos comprometidos, moradores enfrentam dificuldades de deslocamento enquanto as autoridades acompanham os danos provocados pelas chuvas.

A BR-476 também apresenta pontos críticos em Tunas do Paraná, outro município da Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, um poste de energia elétrica caiu no km 58 da rodovia. Já no km 55, uma queda de barreira foi registrada nas proximidades de um radar.

Os dois pontos ficam na região dos equipamentos de fiscalização instalados no município. As ocorrências aumentam os transtornos registrados na BR-476 após o período de chuva intensa.

As autoridades seguem monitorando a situação. No trecho atingido pela erosão em Adrianópolis, a rodovia permanece totalmente interditada e ainda não há previsão de quando o tráfego poderá ser restabelecido.

Com informações de G1 Paraná.