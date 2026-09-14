Publicidade

Temporais dão trégua e frio avança pelo Paraná nesta semana

Após dias marcados por chuva forte e estragos, instabilidades começam a perder força; temperaturas podem chegar aos 4°C e chuva volta a ganhar força na sexta-feira (18)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
14/09/2026 às 12h30
Temporais dão trégua e frio avança pelo Paraná nesta semana
Temperatura deve cair nos próximos dias. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de uma sequência de temporais que provocou estragos em diferentes regiões do Paraná, o cenário começa a mudar nesta semana. As tempestades devem se afastar gradualmente do estado e abrir espaço para a chegada de uma massa de ar mais frio, responsável pela queda das temperaturas nos próximos dias.

De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o frio será mais intenso principalmente no Sul do estado. Municípios como General Carneiro e Palmas podem registrar temperaturas próximas dos 4°C.

Nesta segunda-feira (14), porém, o Paraná ainda permanece sob influência das instabilidades. A previsão indica maior possibilidade de chuva nas regiões Norte e Leste, embora com risco menor de tempestades em comparação aos últimos dias. No entanto, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestades de nível amarelo, o mais baixo, válido até as 23h59 desta segunda-feira.

As precipitações devem variar entre fracas e moderadas, com acumulados que podem superar pontualmente os 30 milímetros. As temperaturas permanecem amenas, com pouca variação ao longo do dia.

A mudança mais significativa começa na terça-feira (15), quando as áreas de instabilidade passam a se afastar do Paraná. Na retaguarda de um novo sistema frontal, uma massa de ar mais frio avança sobre o estado.

Apesar de as temperaturas máximas apresentarem elevação entre terça e quarta-feira (16), as mínimas tendem a diminuir, deixando as manhãs mais frias.

Na quarta, o tempo deve permanecer estável em boa parte do interior paranaense, com períodos de sol entre nuvens. Já na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral, a circulação de umidade vinda do oceano mantém maior quantidade de nuvens e possibilidade de chuviscos.

Na quinta-feira (17), o padrão deve permanecer semelhante no Leste, com possibilidade de chuva fraca e isolada. No interior, apesar do predomínio de condições mais estáveis, não estão descartadas pancadas acompanhadas de trovoadas isoladas.

A trégua da chuva, no entanto, deve durar pouco. Segundo o Simepar, a partir de sexta-feira (18), as precipitações voltam a atingir todas as regiões do Paraná.

Com isso, a terceira semana de setembro terá uma mudança importante no tempo: depois dos temporais severos dos últimos dias, o frio ganha espaço durante a semana, antes de uma nova rodada de chuva avançar pelo estado.

Felipe Gabriel e Pauline Budel integraram a Seleção Paranaense e representaram o Estado nas disputas nacionais. Foto: Divulgação
DESTAQUES DO BRASIL Há 12 horas

Atletas de Wenceslau Braz conquistam três medalhas no Brasileiro de Karatê

Felipe Carriel e Pauline Budel representaram a Seleção Paranaense em competição que reuniu cerca de 5 mil atletas em São Paulo

 Estudantes do 3º Ano da Escola Municipal Telêmaco Carneiro, de Arapoti, em visita à Capal. Foto:  Ariadini de Brito
APRENDIZADO Há 12 horas

Capal recebe estudantes em ações de aproximação com a comunidade

Visitas promovem contato com o cooperativismo, o agronegócio e as diferentes áreas de atuação da cooperativa

 Foto: Arquivo/Folha Extra
PARALISAÇÃO Há 13 horas

Greve dos Correios já afeta entrega de encomendas no Norte Pioneiro

Paralisação por tempo indeterminado tem adesão de cerca de 40% dos trabalhadores no estado e impacta a distribuição de objetos postais

 Vista aérea de Jaguariaíva e condomínio Matarazzo. Foto: Reprodução/Página Um News
203 ANOS Há 17 horas

Bombardeada, transformada e reinventada: Jaguariaíva, a cidade que atravessou dois séculos

Dos caminhos tropeiros aos trilhos e à industrialização, município que completa 203 anos nesta terça-feira (15) carrega um passado marcado por guerras, mudanças econômicas e transformações em seu espaço urbano

 Foto: Arquivo Folha Extra.
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Wenceslau Braz e região tem novo alerta de tempestades para esta segunda-feira

Inmet publicou aviso de Perigo Potencial com possibilidades de chuvas e ventos de até 60km/h

Publicidade
Últimas notícias
INVESTIGAÇÃO Há 9 horas

Polícia identifica segundo adolescente envolvido em homicídio no Norte Pioneiro
CLIMA E TEMPO Há 10 horas

Chuva dá trégua, mas volta no fim de semana e pode ganhar força na região
OBRAS NAS RODOVIAS Há 10 horas

Rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro recebem obras de recuperação do pavimento
PROGRAMAÇÃO 75 ANOS Há 11 horas

Castrolanda celebra 75 anos com Dia da Família aberto à comunidade
DESTAQUES DO BRASIL Há 12 horas

Atletas de Wenceslau Braz conquistam três medalhas no Brasileiro de Karatê

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 15 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Gabi Caroline: quando a resistência vira música
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados