Temporais dão trégua e frio avança pelo Paraná nesta semana

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de uma sequência de temporais que provocou estragos em diferentes regiões do Paraná, o cenário começa a mudar nesta semana. As tempestades devem se afastar gradualmente do estado e abrir espaço para a chegada de uma massa de ar mais frio, responsável pela queda das temperaturas nos próximos dias.

De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o frio será mais intenso principalmente no Sul do estado. Municípios como General Carneiro e Palmas podem registrar temperaturas próximas dos 4°C.

Nesta segunda-feira (14), porém, o Paraná ainda permanece sob influência das instabilidades. A previsão indica maior possibilidade de chuva nas regiões Norte e Leste, embora com risco menor de tempestades em comparação aos últimos dias. No entanto, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestades de nível amarelo, o mais baixo, válido até as 23h59 desta segunda-feira.

As precipitações devem variar entre fracas e moderadas, com acumulados que podem superar pontualmente os 30 milímetros. As temperaturas permanecem amenas, com pouca variação ao longo do dia.

A mudança mais significativa começa na terça-feira (15), quando as áreas de instabilidade passam a se afastar do Paraná. Na retaguarda de um novo sistema frontal, uma massa de ar mais frio avança sobre o estado.

Apesar de as temperaturas máximas apresentarem elevação entre terça e quarta-feira (16), as mínimas tendem a diminuir, deixando as manhãs mais frias.

Na quarta, o tempo deve permanecer estável em boa parte do interior paranaense, com períodos de sol entre nuvens. Já na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral, a circulação de umidade vinda do oceano mantém maior quantidade de nuvens e possibilidade de chuviscos.

Na quinta-feira (17), o padrão deve permanecer semelhante no Leste, com possibilidade de chuva fraca e isolada. No interior, apesar do predomínio de condições mais estáveis, não estão descartadas pancadas acompanhadas de trovoadas isoladas.

A trégua da chuva, no entanto, deve durar pouco. Segundo o Simepar, a partir de sexta-feira (18), as precipitações voltam a atingir todas as regiões do Paraná.

Com isso, a terceira semana de setembro terá uma mudança importante no tempo: depois dos temporais severos dos últimos dias, o frio ganha espaço durante a semana, antes de uma nova rodada de chuva avançar pelo estado.