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Norte Pioneiro entra em alerta de tornado com grazino e ventos acima de 100 km/h

Novo alerta foi emitido pelo Inmet na manhã desta quinta-feira e é válido até as 23h59

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
10/09/2026 às 13h28
Norte Pioneiro entra em alerta de tornado com grazino e ventos acima de 100 km/h
Foto: Gerada por IA.

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Paraná segue sob alerta de tempestades intensas nesta quinta-feira (10) e sexta-feira (11). A situação que já causava preocupação em grande parte do estado ficou ainda mais grave após o Inmet divulgar um alerta de grande perigo com risco de tornados que podem atingir a região do Norte Pioneiro.

O alerta de grande perigo do Inmet foi divulgado as 09h00 desta quinta-feira e é válido até as 23h59. Segundo informe, a região pode ser atingida por chuvas superiores aos 60 mm por hora e aos 100 mm/dia, além de ventos que podem ultrapassar os 100 km/h.

Ainda conforme o Inmet e a Defesa Civil, a região do Norte Pioneiro segue sob grande risco de danos em edificações e residências, corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e estruturas metálicas, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

As orientações da Defesa Civil são para que as pessoas desliguem os aparelhos elétricos e quadro geral de energia das residências, armazenar documentos e objetos de valor em sacos plásticos, buscar abrigos seguros e evitar permanecer em áreas abertas, não permanecer nem estacionar veículos próximos a árvores ou estruturas que possam ser danificadas pelo vento, entre outros cuidados.

Em caso de desastres ou situações de risco, a população deve entrar em contato com as equipes da Defesa Civil pelo número 199 ou Corpo de Bombeiros pelo fone 193.

De acordo com o Simepar, a situação é provocada devido a um sistema de baixa pressão na região do Paraguai que vem se intensificando em direção ao Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, transportando calor e umidade em direção a região Sul do país.

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