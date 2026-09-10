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Casa desaba durante temporal e deixa dois mortos no Paraná

Deslizamento atingiu residência no bairro Ronda, em Ponta Grossa, durante as fortes chuvas desta quinta-feira (10); homem e mulher morreram e criança foi socorrida em estado gravíssimo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
10/09/2026 às 10h33 Atualizada em 10/09/2026 às 11h29
Casa desaba durante temporal e deixa dois mortos no Paraná
Casa teria desabado em Ponta Grossa. Foto: Boca no Trombone

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

As fortes chuvas que atingem o Paraná terminaram em tragédia na manhã desta quinta-feira (10). Duas pessoas morreram e uma criança ficou em estado gravíssimo após uma casa ser atingida por um deslizamento no bairro Ronda, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações preliminares divulgadas pelo portal Boca no Trombone, as vítimas fatais são um homem e uma mulher. Uma criança que também estava no local foi atingida e recebe atendimento das equipes de emergência. Até o momento, as identidades e idades das vítimas não foram oficialmente divulgadas.

O caso aconteceu durante uma madrugada e manhã marcadas por chuva intensa em diferentes pontos do Paraná, justamente em um período de alerta para grandes acumulados e tempestades severas no Estado.

As primeiras informações indicam que a residência foi atingida por um deslizamento após as fortes chuvas registradas na região. As circunstâncias exatas e a relação direta entre a chuva e o colapso da estrutura ainda deverão ser confirmadas pelas autoridades.

O imóvel fica em uma região próxima ao INSS, no bairro Ronda. O ponto é de difícil acesso, localizado em uma rua sem saída e com trecho de estrada de terra.

A grande quantidade de lama acumulada tornou ainda mais complexo o trabalho das equipes de emergência.

O 2º Grupamento de Bombeiros foi mobilizado para atender a ocorrência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas para prestar apoio médico.

As circunstâncias da tragédia em Ponta Grossa ainda serão apuradas. A Folha acompanha a ocorrência e atualizará as informações conforme novos dados forem confirmados pelas autoridades.

Com informações de Boca no Trombone.

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