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Jogos Escolares Bom de Bola são adiados por risco de tempestades no Paraná

Competição foi remarcada para outubro após alerta de tempestades, ventos fortes, granizo e risco de transtornos em diversas regiões do estado, incluindo o Norte Pioneiro

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/09/2026 às 16h08
Jogos Escolares Bom de Bola são adiados por risco de tempestades no Paraná
Foto: Reprodução/Marcos Junior

Redação - Folha Extra

PARANÁ - A fase macrorregional dos Jogos Escolares Bom de Bola, que seria realizada entre os dias 10 e 13 de setembro em oito municípios do Paraná, foi adiada em razão da previsão de condições climáticas severas para os próximos dias. A decisão foi tomada com base no Boletim de Gestão de Riscos nº 41/2026, emitido pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e pela Defesa Civil Estadual.

As disputas estavam programadas para acontecer simultaneamente nas cidades de Pinhão, Verê, Itaipulândia, Pitanga, Pérola, Ventania, Conselheiro Mairinck e Rio Negro, reunindo estudantes-atletas de diversas regiões do estado.

De acordo com o informe divulgado pela coordenação da competição, os órgãos de monitoramento apontam a possibilidade de tempestades severas até sábado, com ocorrência de chuva intensa em curto período, rajadas de vento de forte intensidade, descargas elétricas atmosféricas e queda de granizo em diferentes áreas do Paraná.

O boletim também alerta para riscos associados às condições meteorológicas previstas, incluindo queda de galhos e árvores, enxurradas, alagamentos, inundações, transbordamento de córregos, destelhamentos, danos em lavouras, redução da visibilidade em rodovias e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A medida busca reorganizar a realização das partidas diante do cenário apontado pelos órgãos responsáveis pelo monitoramento do tempo e pela gestão de riscos. O adiamento foi oficializado por meio da Nota Oficial nº 09/2026, publicada pela Coordenação Geral dos Jogos Escolares do Paraná Bom de Bola.

Com a alteração no calendário, a fase macrorregional da competição foi remarcada para o período entre 30 de outubro e 2 de novembro de 2026. A nova programação mantém as etapas previstas para os municípios que receberiam os jogos neste mês.

Os Jogos Escolares Bom de Bola reúnem equipes de instituições de ensino de diferentes regiões do Paraná e integram o calendário esportivo estudantil promovido pelo Governo do Estado.

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